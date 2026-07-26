Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–Ferencváros 4–2

Nem volt átütőerő egyik csapatban sem Szentlőrincen

KVANDUK BENCEKVANDUK BENCE
2026.07.26. 19:31
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Nem bírt egymással a két csapat (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc)
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Szentlőrinc NB II Karcagi SC Karcag NB II 1. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 1. fordulójában az előző bajnokságban a még éppen bennmaradást jelentő 14. helyen végzett Szentlőrinc a 11. pozícióban záró Karcagot fogadta. A találkozó nem hozott nagy iramot, és végül gólt sem, így egy-egy pontot szereztek a csapatok.

LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–KARCAGI SC 0–0
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Topálszki Szabin)
SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla G., Kiss-Szemán – Szolgai, Máté Cs. – Varga B. (Harsányi I., 82.), Galambos (Pálfalvi, 90.), Czérna (Kun, 64.) – Sámson (Rideg, 64.).  Vezetőedző: Nikházi Márk
KARCAG: Gergely R. – Győri Á. (Lólé, 75.), Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián – Szűcs K., Asztalos (László D., 85.) – Fekete O. (Horváth M., 90.), Székely D. (Györgye, 75.), Pap Zs. (Halácsi, a szünetben) – Kohut. Vezetőedző: Varga Attila
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – Akkor kellene fogni a fejünket, ha nem lettek volna lehetőségeink, de voltak.
Varga Attila: – Hosszú, kimerítő utazást követően érkeztünk meg. Nem vagyok a célfutball híve, most mégis kifejezetten kértem a csapattól, hogy ezzel próbálkozzunk. Bejött.

A hazaiaknál a fiatal Máté Csaba végigjátszotta a mérkőzést (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc) 

ÖSSZEFOGLALÓ

Nikházi Márk első tétmeccsét vezényelte le a Szentlőrinc kispadján, és rögtön több, nyáron igazolt labdarúgónak is esélyt adott. Máté Csaba, Varga Balázs és Galambos János is kezdett az érkezők közül. A mérkőzés nagy részében magabiztosan tartotta a labdát a piros-fekete együttes, sőt, Czérna egyéni villanásai után még veszélyeztetni is tudott, de Gergely Rolandnak igazán komoly védést így sem kellett bemutatnia.

A vendégek a kontráikban bíztak, és volt is esélyük arra, hogy megszerezzék a vezetést a második félidőben, de Fekete Olivér kísérlete a bal kapufa tövén csattant.

Végül nem esett gól a találkozón, így a csapatok kénytelenek voltak beérni az egy ponttal. 0–0

Gaál Ákos játékvezető keményen kézben tartotta a mérkőzést (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc) 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző idényben a kiesést megúszó Szentlőrinc, az ötszörös válogatott Könyves Norberttel erősítő Karcag ellen.

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

 

 

 

Szentlőrinc NB II Karcagi SC Karcag NB II 1. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II
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