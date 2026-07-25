Hiába a korai hazai vezetés, a Szeged pontot mentett Tiszakécskén

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Jakab Árpád (Sinkovicz Dániel, Dobos Dominik)

TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á. (Polgár, 57.), Heil, Éger, Sós B. – Varga J. – Pataki B., Kócs-Washburn (Zámbó, 87.), Lucas, Bódi (Usai, a szünetben) – M. Ramos (Wirth, 67.). Vezetőedző: Pintér Csaba

SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony, Széles, Kalmár O. (Mikló, a szünetben) – Vágó – Cubra, Rabatin (Posztobányi, 70.), Miskolczi – Gera Z. (Zimonyi, 70.), Haragos (Zekics, 78.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: M. Ramos (12.), ill. Vágó (50. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Nem volt könnyű mérkőzés, pedig jól kezdtünk, és az első negyedóra úgy alakult, ahogy terveztük, így meg is szereztük a vezetést. Majd belementünk egy olyan játékba, ami nem a miénk, és ez a Szegednek kedvezett. A második félidő elején két hibánkból jött a tizenegyes és az egyenlítés, s ebből aztán tipikus NB II-es ki-ki meccs alakult ki. Mindkét csapat előtt adódtak gólszerzési lehetőségek, összességében reális eredmény született.

Laczkó Zsolt: – Jó meccset játszott egymással a két csapat, ami nem csoda, hiszen Tiszakécskén futballoznak a másodosztály legnívósabb játékosai. Az első tíz-tizenöt percben ránk erőltette a hazai csapat az akaratát, ennek következtében meg is szerezte a vezetést. Szép lassan rendeztük a sorokat, elkezdtük játszani a saját játékunkat, és a második félidőben egyenlítettünk, majd a győzelemhez is közel álltunk. A mentalitásunk rendben volt, a játékunk is kezdett összeállni, ám az ilyen meccseket meg kell nyernünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az előző idény 10. és 9. helyezettjei csaptak össze egymással a nyitó körben (a vendégek végeztek előrébb tavasszal), így kiegyenlített mérkőzésre volt kilátás. A Tiszakécske nem alakult át túlságosan a nyáron, a kezdőcsapatába is csak két új érkező került be, Heil Máté és Éger Zsombor, akik belső védőpárost alkottak, így aztán Varga József az előző idénnyel ellentétben nem hátvédként, hanem védekező középpályásként játszott. A szegedi csapatnál nagy mozgás volt a felkészülés során, és ez a kezdőn is meglátszott, ugyanis öten is bekerültek a friss igazolások közül (Dragan Cubra, Gera Zalán, Haragos Viktor, Széles Imre és Vékony Viktor).

Jobb kezdte a meccset a vendéglátó, már a 4. percben védenie kellett Illés Bencének Pataki Bence jobb alsó felé tartó lövését, majd Sós Bence és Myke Ramos bombázott a blokkba – utóbbi volt nagyobb helyzet, Sándor Márton góltól mentette meg csapatát. A következő helyzetét már gólra váltotta a hazai csapat, Pataki Bence lekészítéséből Myke Ramos tekert a bal felsőbe 15 méterről.

Lassan vette át az irányítást a Szeged, ráadásul mezőnyfölénye is meddő volt. A kécskei kontrákban viszont volt veszély, s a legnagyobb lehetőség ismét Myke Ramos előtt adódott, akiről nem sokkal pattant a labda a bal kapufa mellé a 33. percben. Egy helyzete volt a vendégegyüttesnek a szünet előtt, ekkor Sándor Márton fejelt a kapu mellé Rabatin Richárd szabadrúgás után.

Az öltözőből nagyon agilisan jött ki a Szeged a fordulást követően, látszott, hamar egyenlíteni akar. Ezt a 47. percben Miskolczi Domonkos lövése jelezte, aki nem sokkal helyezett a jobb alsó mellé 23 méterről. Két percre rá pedig tizenegyeshez jutottak a vendégek, Miskolczi Domonkos indításával Gera Zalán indult meg, akit elütött a tizenhatoson belül Esery Desmond. A büntetőt aztán Vágó Levente értékesítette, aki félmagasan középre lőtte a labdát. Öt perccel később duplázhatott volna, ám Rabatin Richárd lekészítése után nem találta el 10 méterről a kaput.

A folytatás inkább a szabálytalanságokról szólt, paprikássá vált a hangulat, de szerencsére nem szabadultak el az indulatok. Az utolsó 20 percben – már nyugodt körülmények között – elkezdett nyomni a Tiszakécske, azonban ezúttal meddő volt a mezőnyfölénye, nem tudott helyzetbe kerülni. A Szeged nyerhette volna meg a mérkőzést. Előbb Sándor Márton fejelt a léc fölé, majd Milos Zekics került ziccerbe, de a jobb alsó mellé helyezett.

Gól azonban már nem esett, az ellentétes félidők után összességében igazságos döntetlen született. 1–1

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

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