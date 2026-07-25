Meglepő pofonba szaladt bele a KTE Ajkán

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

FC AJKA–KECSKEMÉTI TE 3–1 (1–0)

Ajkai Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Kulman Tamás, Tóth Csaba)

Ajka: Simon B. — Selyem, Kenderes, Tar, Csorba — Németh E. (Bacsa, 89.), Szabó Bence, Tóth G. – Tollár (Kopácsi, a szünetben), Pintér F., Artner D. (Csizmadia, 63.) Vezetőedző: Artner Tamás

KTE: Ruisz – Szűcs Sz., Szépe, Kotula (Gajág, 78.) – Berki (Eördögh, 63.), Haris, Kovács B., Bolgár (Göblyös, 63.) – Szabó Bálint, Bolyki (Nyári, 80.) – Bányai (Németh B., a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Németh E. (30.), Tar (56.), Selyem (62.) ill. Szépe (71.)

Kiállítva: Tímár Krisztián (89., a kispadról)

MESTERMÉRLEG:

Gaál Bálint: – A mérkőzés elején úgy alakult minden, ahogy terveztük, az első gól lélektana sokat számít, azt mi szereztük. A Kecskemét pontrúgásainál szerencsénk volt, Simon Barnabás is több nagy védést bemutatott ezután. Szünetben sikerült rendezni a sorokat, és nem érdemtelenül, de némi szerencsével két gólt rúgtunk. A KTE-nek is megvoltak a helyzetei, nagyon fizikális csapattal találkoztunk, mely sok meccset fog megnyerni az osztályban. Hatalmas fegyvertény ez a győzelem számunkra.

Tímár Krisztián: – Főleg azért vagyok csalódott, mert szinte minden helyzetét berúgta az ellenfél, gyenge egyéni megoldásaink voltak a tizenhatoson belül. Küzdöttünk az egyenlítésért, de ilyenkor már nagyon nehéz, néhány játékos teljesítményével elégedetlen is voltam. Az első húsz percben különösen. Sok mérkőzés van még hátra, de ez nagyon nem tetszett, ilyen könnyen nem lehet gólokat ajándékozni, így hiába vannak meg a lehetőségeink közben.

ÖSSZEFOGLALÓ

Előzetesen a KTE volt a meccs esélyese, de eseménytelenül indult a találkozó, az álmos játékból aztán Ajka jött ki jobban, miután egy szögletet követően Németh Erik betalált. A KTE ugyan nyomott ezután, de Simon Barnabás több alkalommal is hatalmasat védett.

Fordulás után aztán az Ajka jól élt lehetőségeivel, előbb Tar Zsolt rúgott hatalmas gólt, majd egy kontra végén Selyem Bálint is betalált. A Kecskemét nagy erőket mozgósított, Szépe János révén szépített is, de alapvetően el volt átkozva a kapu előtt, így nem tudott visszajönni a meccsbe. A hajrában feszült hangulat alakult ki a kispadon az edzők között, melynek végén Tímár Krisztián piros, Gaál Bálint sárga lapot kapott. 3–1



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a tavasszal 12. helyen zárt FC Ajka a legutóbb bronzérmes, és most is feljutásra esélyes Kecskeméti TE ellen.