Engedett a kluboknak az MLSZ, nem kell vasárnap játszaniuk a csapatoknak az NB II-ben

„A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége úgy döntött, hogy az NB II-es és az NB III-as bajnokságok esetében, a klubok által egységesen megfogalmazott kérést figyelembe véve, a csapatok egyénileg kérhetik a hazai mérkőzéseik megrendezésének általuk választott időpontját, tehát eltérhetnek a korábban előírt vasárnapi játéknaptól” – közölte a honlapján az MLSZ.

Több másodosztályú klub, többek között a Diósgyőr (amely először a második fordulóban, a Szentlőrinc ellen szerepel otthon) is jelezte már, hogy él a lehetőséggel, és szombati napra teszi majd a hazai találkozóit.

„Úgy döntöttünk, hogy szombati napokon fogjuk játszani a hazai mérkőzéseinket. Ennek teljesen egyszerű oka van, még az indulónkban is elhangzik, hogy a szurkolóink szombat délelőtt már a meccsre gondolnak – fogalmazott Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója a klub honlapján. – Ez hagyomány Diósgyőrben, ezért ha már választani lehetett, természetesen emellett döntöttünk. A kezdési időpontokat is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy azok is megfeleljenek a közönség számára. A nyári időszakban a szombat este hét óra tökéletesen beilleszthető akár még egy családi programba is. Ősszel hamarabb sötétedik, amihez ugyancsak igyekeztünk igazodni, hiszen hűvösebb időben is szívesebben kijönnek a drukkerek a lelátóra, ha jobb a hőérzetük. Ezek voltak a fő szempontok, amikor ebben a kérdésben döntöttünk.”

A Videoton is a szombati rendezés mellett tette le a voksát, de nem minden klubnál határoztak még a kérdésben, s mint kiderült, péntekig kell választ adniuk.

„Mivel az Aqvital FC Csákvár a Puskás Akadémia fiókcsapata, és Felcsútról kapjuk azokat a kooperációs játékosokat, akik akár az NB I-ben, akár a színeinkben is pályára léphetnek a bajnoki mérkőzéseken, értelemszerűen egyeztetnünk kell a »nagytestvérrel« annak érdekében, hogy a meccseink időben ne üssék egymást. Július 17-ig adott határidőt az MLSZ annak visszaigazolására, hogy mikor akarjuk a hazai meccseinket rendezni, azaz gyorsan kell döntenünk az ügyben” – olvasható a Csákvár közleményében.

Az NB II 2026–2027-es idénye jövő hétvégén rajtol, egyelőre öt mérkőzés kezdési időpontja ismert, így jelenleg annyi biztos, hogy szombaton három, vasárnap két összecsapás lesz legalább – adott esetben pénteken és hétfőn is lehet még találkozó, utóbbi játéknap akkor kerülhet szóba, ha az M4 Sport tévéközvetítésre kijelöl egy bajnokit.

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

Július 25., szombat

19.00: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny

19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

19.00: FC Ajka–Kecskeméti TE

Július 26., vasárnap

17.30: Szentlőrinc–Karcagi SC

19.00: Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár

Még nem ismert a kezdési időpont

BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC

Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

FC Nagykanizsa–Diósgyőri VTK