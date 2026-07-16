Nemzeti Sportrádió

Erdőtüzek füstje festi narancssárgára az eget a vb-döntő helyszínén

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
• Egyesült Államok
2026.07.16. 21:42
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Füstbe burkolózott a Szabadság-szobor is (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 tűz
Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Kanadában, a füst pedig most már az Egyesült Államok északi térségének egét is narancssárgára festette. A levegő minőségét számos településen veszélyesnek minősítették, New York Cityben pedig, amelynek közelében vasárnap a labdarúgó-világbajnokság döntőjét rendezik, levegőszűrő maszkokat osztogatnak a hatóságok.

A kanadai hatóságok csütörtökön arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy egyszerre több mint 800 különböző helyen tombol erdőtűz az országban, a legtöbb ezek közül Ontario tartományban.

A füst már átterjedt az Egyesült Államok területére is és különösen nagy gondot okoz az ország északkeleti régióiban. A vb-döntő helyszínén, a New Jersey államban található East Rutherford térségében egészségtelennek minősítették a levegő minőségét.

„Azokon a területeken, ahol a legsűrűbb a füst, légzési problémák tapasztalhatóak. Tehát azoknak, akik érzékenyek a rossz levegőre, vagy alapvetően légzési nehézségeik adódnak, érdemes a lehető leghosszabb ideig házon belül maradniuk” – nyilatkozta Alex DaSilva, az AccuWeather meteorológusa a Reutersnek.

Canadian wildfire smoke returns to New York City
A füstös égbolt Manhattan felhőkarcolói felett (Fotó: Getty Images)

New Yorkban a helyi hatóságok N95-szabványú porszűrő maszk viselését ajánlják az embereknek. A nagyobb közlekedési csomópontokon, továbbá könyvtárakban, rendőrőrsökön és tűzoltóságokon is ingyen adnak annak, aki kér.

Mindez néhány nappal a világbajnokság döntője előtt történik. A vasárnapi Spanyolország–Argentína fináléra 80 ezer szurkolót várnak, a Central Parkban található szurkolói zónában pedig 50 ezer néző jelenlétére számítanak. A legnagyobb egészségügyi terhelésnek természetesen a pályára lépő labdarúgók lennének kitéve.

Az előrejelzések szerint szombaton csapadékra és enyhe szélre lehet számítani New York térségében, ez hozhat némi javulást. A FIFA cikkünk megjelenéséig nem ismertette álláspontját arra vonatkozóan, milyen lépéseket kíván tenni a játékosok, stábtagok és a szurkolók egészségének megőrzése érdekében, amennyiben ezt az időjárási körülmények indokolttá teszik.

 

Egyesült Államok foci vb 2026 tűz
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