NB III: Kuznyecov Szergej lett a Békéscsaba vezetőedzője

Mint korábban megírtuk, az NB II-ből kieső lila-fehérek a nyári felkészülést Balog Zsolt irányításával kezdték meg. A csapat korábbi futballistája már az előző idény hajrájában, Csató Sándor távozása után átvette az együttes vezetését, és a csabai elöljárók szóban meg is egyeztek vele arról, hogy az új évadban is ő marad a vezetőedző. Közben azonban Kuznyecov Szergejjel is tárgyalások kezdődtek, s végül a legutóbb 2024 tavaszán Győrben dolgozó szakember kapta meg a kispadot.

Balog Zsolt ennek ellenére marad a Békéscsabánál, és sportigazgatói pozíciót kap a klubnál. Úgy tudjuk, egyelőre még ő sem ismeri pontosan, milyen feladatokat kell majd ellátnia az új munkakörében.

A szakmai stáb és a klubvezetés összetételében további változások is történtek. Információink szerint a 72 éves Pásztor József, a békéscsabai labdarúgás legendás alakja már semmilyen tisztséget sem tölt be az egyesületnél. A korábbi válogatott játékos hosszú évtizedeken keresztül szolgálta a lila-fehéreket labdarúgóként, edzőként, majd különböző szakmai szerepkörökben.

Kuznyecov Szergejnek kevés ideje maradt a csapat kialakítására, a Békéscsaba kerete még korántsem tekinthető véglegesnek és július végén már rajtol is az új szezon. A kiesés után több meghatározó, magasabb fizetésű labdarúgóval sem sikerült megállapodni a szerződés módosításáról, ezért jelentős átalakulás zajlik a klubnál. Úgy tudjuk, a következő napokban több próbajátékos is érkezhet Békéscsabára, a szerződtetésükről pedig már az új vezetőedző is véleményt mondhat.