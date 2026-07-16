Gangl Zétény 21 évesen elődöntőbe jutott, majd ötödik lett a budapesti UWW-rangsorversenyen
„Egy-két fordulót menjenek, birkózzák ki magukat, ezt várom a fiataloktól” – nyilatkozta a szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya, Bánkuti Zsolt a BOK-csarnokban szerdán kezdődött Polyák Imre–Varga János–Kozma István-emlékversenyt megelőzően.
Nos, ennek maradéktalanul eleget tett az Újpest 21 éves kiválósága, a 92 kilogrammos Gangl Zétény. Az első mérkőzésen, a nyolcaddöntőben a pánamerikai bajnoki ezüstérmes argentin Jorge Llanóval került szembe, és az első menetben levitel miatt kétpontos hátrányba került. Nem adta fel a magyar srác, a második három percben passzivitási pontot szerzett, majd kitolással egyenlített, végül egy levitellel 4:2-re lezárta az összecsapást.
A negyeddöntőben az a litván Daumantas Pauliuscenko következett, aki az első meccsén az utolsó pillanatokban győzte le Gangl hazai riválisát, az U23-as Európa-bajnoki ötödik Angyal Krisztiánt. Az UTE sportolója mindvégig dominált, passzivitási ponttal, négy kiléptetéssel és egy mögé kerüléssel simán, 7:0-ra diadalmaskodott, ezzel együtt bejutott az elődöntőbe.
A verseny ezen szakaszában már keményebb feladat következett az U23-as világbajnok ukrán Muhammed Alijev személyében. Ganglnak nem sok esélye volt, 1:49 perc alatt technikai tusvereséget szenvedett. Jöhetett a tapasztalatszerzés szempontjából különösen fontos negyedik mérkőzése, amely egyben meglehetősen nagy téttel is bírt, a bronzéremért zajlott.
Az U20-as Eb-harmadik szlovák Anton Vyhivsky állt a magyar fiúval szemben, aki mögött ott állt (ült) a szép számmal kilátogató magyar közönség. A vetélytárs ellen rendeltek el a bírók aktivitási időt, és az ilyenkor a szabály szerint elrendelt fél percen belül tudott akciózni: felfűzte Gangl karjait, és négy pontért eldobta, szoros fogásban tartotta a hátán, tus és ötödik hely lett a vége.
A budapesti UWW-rangsorverseny pénteki napján nyolc magyar sportolóért szoríthatunk, magyar szempontból a legérdekesebb a kötöttfogású 77 kilogramm lesz, amelyben a súlycsoport vb- és Eb-bronzérmese, Fritsch Róbert, valamint két Lévai testvér, a 72 kilóban Európa-bajnok Levente, illetve bátyja, a vb- és Eb-második Zoltán is szerepel. A csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy a fiatalabbik Lévai, Levente és Fritsch egy ágra került, sikeres menetelésük esetén az elődöntőben találkozhatnak egymással.
A sportág jövője szempontjából különösen fontos nap előtt áll a magyar birkózócsalád, hiszen pénteken tartják meg a szövetség rendkívüli elnökválasztó közgyűlését, amelyre az alapszabályban meghatározott elnökjelöltséghez minimálisan szükséges 20 érvényes ajánlást egyedül az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Lőrincz Tamás szerezte meg.
Szépen menetelt az elődöntőig, két biztató mérkőzéssel jutott el odáig.
Az elődöntő és a bronzmérkőzés feltehetően nem úgy sikerült, ahogyan azt szerette volna.
Milyen volt hazai közönség előtt szerepelni?
Szabadfogás
79 kg. Győztes: Szuldhu Olonbajar (mongol)
92 kg. Nyolcaddöntő: Pauliuscenko (litván)–Angyal 3:2, Gangl–Llano (argentin) 4:2. Negyeddöntő: Gangl–Pauliuscenko 7:0. Elődöntő: Alijev (ukrán)–Gangl 11:0. Bronzmérkőzés: Vyhyvsky (szlovák)–Gangl 4:0-nál tus. Gy: Ali Tcokaev (azeri), …5. Gangl Zétény, …13. Angyal Krisztián
97 kg. Gy: Akhmed Tazhudinov (bahreini)
125 kg. Nyolcaddöntő: Kim Gvan Uk (koreai)–Gellén 6:6 – nagyobb értékű akcióval. Gy: Jedige Kasszimbek (kazah), …11. Gellén Milán
Női birkózás
50 kg. Nyolcaddöntő: Mollocana Eleno (ecuadori) – Fáth L. 10: 0