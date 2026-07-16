Gangl Zétény 21 évesen elődöntőbe jutott, majd ötödik lett a budapesti UWW-rangsorversenyen

Szépen menetelt az elődöntőig, két biztató mérkőzéssel jutott el odáig.

Ez életem első nagyobb nemzetközi versenye a felnőttek között, és tényleg jól kezdtem. Az argentin elleni meccsen nem történt túl sok akció, úgy érzem, az állóképességem döntött a javamra. A litván srác nagyobb falat, vele edzőtáboroztunk múlt héten, akkor szorosan alakultak a mérkőzéseink. Most ő is viszonylag gyorsan elfáradt, és szerencsére túljutottam rajta – nyilatkozta Gangl Zétény a Nemzeti Sportnak Az elődöntő és a bronzmérkőzés feltehetően nem úgy sikerült, ahogyan azt szerette volna.

Alijev fényévekkel jobb birkózó, mit az argentin vagy a litván, ezekhez a meccsekhez még fel kell nőnöm, és úgy formálni a stílusomat, hogy versenyképes legyen ezen a szinten. A szlovák srácot régebb óta ismerem, többször birkóztunk már egymás ellen, szorosabb mérkőzésre számítottam, sajnos olyan dobásra szaladtam rá, amire nem kellett volna. Kihagyott a koncentrációm egy pillanatra, tanultam belőle. Milyen volt hazai közönség előtt szerepelni?

Délelőtt még nem voltak olyan sokan, mégsem mertem kinézni a lelátóra, mert nem tudtam, mit vált ki belőlem. A bronzmérkőzésen megtettem, amikor sétáltam fel a szőnyegre, odapillantottam, minden fényes volt, az arcomat láttam a kivetítőn, ez amúgy feldobott, jó érzés volt. Többet is kihozhatott volna belőlem, ha tovább tart a mérkőzés, ezt már nem tudjuk meg. Összességében nagyon hasznos verseny volt, ehhez hasonló tapasztalatokból kell még többet szereznem.