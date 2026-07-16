Nemzeti Sportrádió

Gangl Zétény 21 évesen elődöntőbe jutott, majd ötödik lett a budapesti UWW-rangsorversenyen

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
2026.07.16. 19:25
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Gangl Zétény (pirosban) elődöntőbe menetelt a BOK-csarnokban (Fotó: Kovács Péter)
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Gangl Zétény BOK-csarnok birkózás UWW-rangsorverseny
A mindössze 21 esztendős Gangl Zétény két-két győztes és vesztes mérkőzéssel ötödik helyen végzett a szabadfogású 92 kilogrammosok között csütörtökön, a BOK-csarnokban zajló Polyák Imre–Varga János–Kozma István-emlékversenyen.

„Egy-két fordulót menjenek, birkózzák ki magukat, ezt várom a fiataloktól” – nyilatkozta a szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya, Bánkuti Zsolt a BOK-csarnokban szerdán kezdődött Polyák Imre–Varga János–Kozma István-emlékversenyt megelőzően. 

Nos, ennek maradéktalanul eleget tett az Újpest 21 éves kiválósága, a 92 kilogrammos Gangl Zétény. Az első mérkőzésen, a nyolcaddöntőben a pánamerikai bajnoki ezüstérmes argentin Jorge Llanóval került szembe, és az első menetben levitel miatt kétpontos hátrányba került. Nem adta fel a magyar srác, a második három percben passzivitási pontot szerzett, majd kitolással egyenlített, végül egy levitellel 4:2-re lezárta az összecsapást.

A negyeddöntőben az a litván Daumantas Pauliuscenko következett, aki az első meccsén az utolsó pillanatokban győzte le Gangl hazai riválisát, az U23-as Európa-bajnoki ötödik Angyal Krisztiánt. Az UTE sportolója mindvégig dominált, passzivitási ponttal, négy kiléptetéssel és egy mögé kerüléssel simán, 7:0-ra diadalmaskodott, ezzel együtt bejutott az elődöntőbe. 

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fotó 2026.07.16.

Polyák Imre–Varga János–Kozma István Memorial (Fotó: Kovács Péter)

 

A verseny ezen szakaszában már keményebb feladat következett az U23-as világbajnok ukrán Muhammed Alijev személyében. Ganglnak nem sok esélye volt, 1:49 perc alatt technikai tusvereséget szenvedett. Jöhetett a tapasztalatszerzés szempontjából különösen fontos negyedik mérkőzése, amely egyben meglehetősen nagy téttel is bírt, a bronzéremért zajlott.

Az U20-as Eb-harmadik szlovák Anton Vyhivsky állt a magyar fiúval szemben, aki mögött ott állt (ült) a szép számmal kilátogató magyar közönség. A vetélytárs ellen rendeltek el a bírók aktivitási időt, és az ilyenkor a szabály szerint elrendelt fél percen belül tudott akciózni: felfűzte Gangl karjait, és négy pontért eldobta, szoros fogásban tartotta a hátán, tus és ötödik hely lett a vége.

A budapesti UWW-rangsorverseny pénteki napján nyolc magyar sportolóért szoríthatunk, magyar szempontból a legérdekesebb a kötöttfogású 77 kilogramm lesz, amelyben a súlycsoport vb- és Eb-bronzérmese, Fritsch Róbert, valamint két Lévai testvér, a 72 kilóban Európa-bajnok Levente, illetve bátyja, a vb- és Eb-második Zoltán is szerepel. A csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy a fiatalabbik Lévai, Levente és Fritsch egy ágra került, sikeres menetelésük esetén az elődöntőben találkozhatnak egymással. 

A sportág jövője szempontjából különösen fontos nap előtt áll a magyar birkózócsalád, hiszen pénteken tartják meg a szövetség rendkívüli elnökválasztó közgyűlését, amelyre az alapszabályban meghatározott elnökjelöltséghez minimálisan szükséges 20 érvényes ajánlást egyedül az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Lőrincz Tamás szerezte meg.

Szépen menetelt az elődöntőig, két biztató mérkőzéssel jutott el odáig.
Ez életem első nagyobb nemzetközi versenye a felnőttek között, és tényleg jól kezdtem. Az argentin elleni meccsen nem történt túl sok akció, úgy érzem, az állóképességem döntött a javamra. A litván srác nagyobb falat, vele edzőtáboroztunk múlt héten, akkor szorosan alakultak a mérkőzéseink. Most ő is viszonylag gyorsan elfáradt, és szerencsére túljutottam rajta – nyilatkozta Gangl Zétény a Nemzeti Sportnak

Az elődöntő és a bronzmérkőzés feltehetően nem úgy sikerült, ahogyan azt szerette volna. 
Alijev fényévekkel jobb birkózó, mit az argentin vagy a litván, ezekhez a meccsekhez még fel kell nőnöm, és úgy formálni a stílusomat, hogy versenyképes legyen ezen a szinten. A szlovák srácot régebb óta ismerem, többször birkóztunk már egymás ellen, szorosabb mérkőzésre számítottam, sajnos olyan dobásra szaladtam rá, amire nem kellett volna. Kihagyott a koncentrációm egy pillanatra, tanultam belőle.

Milyen volt hazai közönség előtt szerepelni?
Délelőtt még nem voltak olyan sokan, mégsem mertem kinézni a lelátóra, mert nem tudtam, mit vált ki belőlem. A bronzmérkőzésen megtettem, amikor sétáltam fel a szőnyegre, odapillantottam, minden fényes volt, az arcomat láttam a kivetítőn, ez amúgy feldobott, jó érzés volt. Többet is kihozhatott volna belőlem, ha tovább tart a mérkőzés, ezt már nem tudjuk meg. Összességében nagyon hasznos verseny volt, ehhez hasonló tapasztalatokból kell még többet szereznem.

Gangl Zétény: Kihagyott a koncentrációm egy pillanatra, tanultam belőle

Szabadfogás
79 kg. Győztes: Szuldhu Olonbajar (mongol)

92 kg. Nyolcaddöntő: Pauliuscenko (litván)–Angyal 3:2, Gangl–Llano (argentin) 4:2. Negyeddöntő: Gangl–Pauliuscenko 7:0. Elődöntő: Alijev (ukrán)–Gangl 11:0. Bronzmérkőzés: Vyhyvsky (szlovák)–Gangl 4:0-nál tus. Gy: Ali Tcokaev (azeri), …5. Gangl Zétény, …13. Angyal Krisztián

97 kg. Gy: Akhmed Tazhudinov (bahreini)

125 kg. Nyolcaddöntő: Kim Gvan Uk (koreai)–Gellén 6:6 – nagyobb értékű akcióval. Gy: Jedige Kasszimbek (kazah), …11. Gellén Milán

Női birkózás

50 kg. Nyolcaddöntő: Mollocana Eleno (ecuadori) – Fáth L. 10: 0

 

Gangl Zétény BOK-csarnok birkózás UWW-rangsorverseny
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