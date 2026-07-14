Nemzeti Sportrádió

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BL-selejtező: ETO FC–Víkingur 2–1

NB III: Haladás–Sopron, III. Kerület–Csepel, Kaposvár–Siófok, Cigánd–Eger az első fordulóban

K. Zs.K. Zs.
2026.07.14. 18:25
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labdarúgó NB III MLSZ NB III
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elkészítette a július 26-án kezdődő NB III-as bajnokság négy csoportjának 2026–2027-es menetrendjét. Íme, az első forduló párosítása!

LABDARÚGÓ NB III
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Gödöllő–SBTC
Kisvárda II–Mátészalka
DVSC II–Hajdúnánás
Nyíregyháza II–DVTK II
Tarpa–Füzesabony
Tiszafüred–DEAC
Cigánd–Eger
Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Bicske–Puskás Akadémia II
ETO FC II–Tatabánya
Haladás–Sopron
Mosonmagyaróvár–Sárisáp
Dorog–Balatonalmádi
Pápa–Király SE
ZTE II–Veszprém
Komárom–Szentlőrinc

DÉLKELETI CSOPORT
ESMTK–Monor
III. Kerületi TVE–Csepel
Gyula–Hódmezővásárhely
Újpest II–BKV Előre
Szolnok–Sándorfalva
Kispest-Honvéd II–Békéscsaba
Szegedi VSE–Vasas II
Dabas–Szeged-Csanád GA II

DÉLNYUGATI CSOPORT
PEAC–Sárbogárd
MTK II–Budafok
Kaposvár–Siófok
Iváncsa–Szekszárd
Érd–Budaörs
FTC II–Dunaújváros
Majos–Paks II
PMFC–Dunaharaszti

 

labdarúgó NB III MLSZ NB III
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