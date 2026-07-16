Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

El-selejtező: Ferencvárosi TC–Vojvodina visszavágó 2–0

El-selejtező: Ferencvárosi TC–Vojvodina visszavágó

2026.07.16. 20:05
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Zachariassen (jobbra) a Ferencváros mindkét góljában kulcsszerepet vállalt (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
FTC Európa-liga-selejtező Fradi Vojvodina El-selejtező Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a Ferencváros a szerb Vojvodinát fogadja a párharc visszavágóján. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TCVOJVODINA (szerb) (2–0) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Groupama Aréna, 20.15 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Vitalijs Spasjonnikovs (Raimonds Tatriks, Diana Vanaga) – lettek
FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, N. Keita, Corbu – Zachariassen, Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs
VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Randjelovics, Djakovac, Petrovics – Szukacsev, Vukanovics, Zukics. Vezetőedző: Miroszlav Tanjga
Gólszerző: Joseph (27.), Zachariassen (34.)
Kiállítva: Szűcs K. (9.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Európa-liga
2026.07.09. 21:54

Yusuf nyerőember lett egykori csapata ellen, egygólos előnyben a Ferencváros

Zachariassen vezető gólját még kiegyenlítették a két kapufáig is eljutó újvidékiek, de a nigériai támadó találatára már nem jött válasz az Európa-liga-selejtezőben.

 

FTC Európa-liga-selejtező Fradi Vojvodina El-selejtező Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
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