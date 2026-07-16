El-selejtező: Ferencvárosi TC–Vojvodina visszavágó

A labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a Ferencváros a szerb Vojvodinát fogadja a párharc visszavágóján. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–VOJVODINA (szerb) (2–0) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Groupama Aréna, 20.15 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Vitalijs Spasjonnikovs (Raimonds Tatriks, Diana Vanaga) – lettek
FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, N. Keita, Corbu – Zachariassen, Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs
VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Randjelovics, Djakovac, Petrovics – Szukacsev, Vukanovics, Zukics. Vezetőedző: Miroszlav Tanjga
Gólszerző: Joseph (27.), Zachariassen (34.)
Kiállítva: Szűcs K. (9.)
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