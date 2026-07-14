NB II, 2026–2027, MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA

A labdarúgó NB II 2026–2027-es kiírásában ismét 16 együttes versenyez egymással. Az idei mezőny új tagja az NB I-ből kiesett Diósgyőr és Kazincbarcika, feljutóként pedig a Nagykanizsa és a Gyirmót. Az idény végén az első helyezett feljut az élvonalba, a második osztályozót játszik az NB I 11. csapatával., az utolsó két gárda pedig kiesik a harmadosztályba, helyettük az NB III-as bajnokok osztályozójának két győztese jut fel. Az őszi szezon július 26-tól november 29-ig, a tavaszi február 7-től május 23-ig tart – mindkét időszakban 15-15 fordulót rendeznek meg.

LABDARÚGÓ NB II, 2026–2027 Az NB II versenykiírása szerint egyenlő pontszám esetén előbb a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség, a több rúgott gól és az egymás elleni eredmények rangsorolnak a csapatok között. Ha ez mind egyezik, a sportszerűségi versenyben elért jobb helyezés, legvégső esetben pedig sorsolás dönti el a sorrendet. AZ ŐSZI SZEZON MENETRENDJE 1. FORDULÓ

Július 26., vasárnap

Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár

Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny

BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC

Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

FC Ajka–Kecskeméti TE

Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

Szentlőrinc–Karcagi SC

FC Nagykanizsa–Diósgyőri VTK 2. FORDULÓ

Augusztus 2., vasárnap

Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa

Diósgyőri VTK–Szentlőrinc

Karcagi SC–Soroksár SC

Mezőkövesd Zsóry–FC Ajka

Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC

Szeged-Csanád GA–BVSC

Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár

HR-Rent Kozármisleny–Gyirmót FC Győr 3. FORDULÓ

Augusztus 9., vasárnap

Gyirmót FC Győr–Kolorcity Kazincbarcika SC

Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry

BVSC–Kecskeméti TE

Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád GA

FC Ajka–Karcagi SC

Soroksár SC–Diósgyőri VTK

Szentlőrinc–FC Nagykanizsa

Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny 4. FORDULÓ

Augusztus 16., vasárnap

Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár

FC Nagykanizsa–Soroksár SC

Diósgyőri VTK–FC Ajka

Karcagi SC–Tiszakécskei LC

Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló

Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr

Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny 5. FORDULÓ

Augusztus 23., vasárnap

Gyirmót FC Győr–Kecskeméti TE

Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC

BVSC-Zugló–Karcagi SC

Tiszakécskei LC–Diósgyőri VTK

FC Ajka–FC Nagykanizsa

Soroksár SC–Szentlőrinc

HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Aqvital FC Csákvár–Kolorcity Kazincbarcika SC 6. FORDULÓ

Augusztus 30., vasárnap

Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár

Szentlőrinc–FC Ajka

FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC

Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló

Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár

Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr

Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC 7. FORDULÓ

Szeptember 6., vasárnap

Gyirmót FC Győr–Karcagi SC

Videoton FC Fehérvár–Diósgyőri VTK

BVSC-Zugló–FC Nagykanizsa

Tiszakécskei LC–Szentlőrinc

FC Ajka–Soroksár SC

Kolorcity Kazincbarcika SC–Kecskeméti TE

HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC

Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 8. FORDULÓ

Szeptember 20., vasárnap

FC Ajka–Aqvital FC Csákvár

Soroksár SC–Tiszakécskei LC

Szentlőrinc–BVSC-Zugló

FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár

Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr

Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny

Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC

Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 9. FORDULÓ

Október 11., vasárnap

Gyirmót FC Győr–FC Nagykanizsa

Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc

BVSC-Zugló–Soroksár SC

Tiszakécskei LC–FC Ajka

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC

Kolorcity Kazincbarcika SC–Karcagi SC

HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK

Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE 10. FORDULÓ

Október 18., vasárnap

Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár

FC Ajka–BVSC-Zugló

Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár

Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr

FC Nagykanizsa–HR-Rent Kozármisleny

Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC

Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE 11. FORDULÓ

Október 25., vasárnap

Gyirmót FC Győr–Soroksár SC

Videoton FC Fehérvár–FC Ajka

BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC

Kecskeméti TE–Karcagi SC

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Diósgyőri VTK

Kolorcity Kazincbarcika SC–FC Nagykanizsa

HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc

Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC 12. FORDULÓ

November 1., vasárnap

BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár

Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár

FC Ajka–Gyirmót FC Győr

Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny

Szentlőrinc–Kolorcity Kazincbarcika SC

FC Nagykanizsa–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE

Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC 13. FORDULÓ

November 8., vasárnap

Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC

Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló

Mezőkövesd Zsóry FC–Diósgyőri VTK

Kecskeméti TE–FC Nagykanizsa

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc

Kolorcity Kazincbarcika SC–Soroksár SC

HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka

Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC 14. FORDULÓ

November 22., vasárnap

Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár

BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr

Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny

FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC

Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Szentlőrinc–Kecskeméti TE

FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC

Diósgyőri VTK–Karcagi SC 15. FORDULÓ

November 29., vasárnap

Gyirmót FC Győr–Videoton FC Fehérvár

Karcagi SC–FC Nagykanizsa

Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc

Kecskeméti TE–Soroksár SC

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka

Kolorcity Kazincbarcika SC–Tiszakécskei LC

HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló

Aqvital FC Csákvár–Diósgyőri VTK A TAVASZI SZEZON

A további fordulók menetrendjét itt ismerhetik meg!

