NB II, 2026–2027, MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA
LABDARÚGÓ NB II, 2026–2027
Az NB II versenykiírása szerint egyenlő pontszám esetén előbb a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség, a több rúgott gól és az egymás elleni eredmények rangsorolnak a csapatok között. Ha ez mind egyezik, a sportszerűségi versenyben elért jobb helyezés, legvégső esetben pedig sorsolás dönti el a sorrendet.
AZ ŐSZI SZEZON MENETRENDJE
1. FORDULÓ
Július 26., vasárnap
Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár
Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny
BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC
Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
FC Ajka–Kecskeméti TE
Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC
Szentlőrinc–Karcagi SC
FC Nagykanizsa–Diósgyőri VTK
2. FORDULÓ
Augusztus 2., vasárnap
Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa
Diósgyőri VTK–Szentlőrinc
Karcagi SC–Soroksár SC
Mezőkövesd Zsóry–FC Ajka
Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC
Szeged-Csanád GA–BVSC
Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár
HR-Rent Kozármisleny–Gyirmót FC Győr
3. FORDULÓ
Augusztus 9., vasárnap
Gyirmót FC Győr–Kolorcity Kazincbarcika SC
Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry
BVSC–Kecskeméti TE
Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád GA
FC Ajka–Karcagi SC
Soroksár SC–Diósgyőri VTK
Szentlőrinc–FC Nagykanizsa
Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny
4. FORDULÓ
Augusztus 16., vasárnap
Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár
FC Nagykanizsa–Soroksár SC
Diósgyőri VTK–FC Ajka
Karcagi SC–Tiszakécskei LC
Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló
Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr
Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny
5. FORDULÓ
Augusztus 23., vasárnap
Gyirmót FC Győr–Kecskeméti TE
Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC
BVSC-Zugló–Karcagi SC
Tiszakécskei LC–Diósgyőri VTK
FC Ajka–FC Nagykanizsa
Soroksár SC–Szentlőrinc
HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Aqvital FC Csákvár–Kolorcity Kazincbarcika SC
6. FORDULÓ
Augusztus 30., vasárnap
Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár
Szentlőrinc–FC Ajka
FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC
Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló
Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár
Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr
Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC
7. FORDULÓ
Szeptember 6., vasárnap
Gyirmót FC Győr–Karcagi SC
Videoton FC Fehérvár–Diósgyőri VTK
BVSC-Zugló–FC Nagykanizsa
Tiszakécskei LC–Szentlőrinc
FC Ajka–Soroksár SC
Kolorcity Kazincbarcika SC–Kecskeméti TE
HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC
Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
8. FORDULÓ
Szeptember 20., vasárnap
FC Ajka–Aqvital FC Csákvár
Soroksár SC–Tiszakécskei LC
Szentlőrinc–BVSC-Zugló
FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár
Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr
Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny
Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC
Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
9. FORDULÓ
Október 11., vasárnap
Gyirmót FC Győr–FC Nagykanizsa
Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc
BVSC-Zugló–Soroksár SC
Tiszakécskei LC–FC Ajka
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC
Kolorcity Kazincbarcika SC–Karcagi SC
HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK
Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE
10. FORDULÓ
Október 18., vasárnap
Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár
FC Ajka–BVSC-Zugló
Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár
Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr
FC Nagykanizsa–HR-Rent Kozármisleny
Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC
Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE
11. FORDULÓ
Október 25., vasárnap
Gyirmót FC Győr–Soroksár SC
Videoton FC Fehérvár–FC Ajka
BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC
Kecskeméti TE–Karcagi SC
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Diósgyőri VTK
Kolorcity Kazincbarcika SC–FC Nagykanizsa
HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc
Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC
12. FORDULÓ
November 1., vasárnap
BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár
Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár
FC Ajka–Gyirmót FC Győr
Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny
Szentlőrinc–Kolorcity Kazincbarcika SC
FC Nagykanizsa–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE
Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC
13. FORDULÓ
November 8., vasárnap
Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC
Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló
Mezőkövesd Zsóry FC–Diósgyőri VTK
Kecskeméti TE–FC Nagykanizsa
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc
Kolorcity Kazincbarcika SC–Soroksár SC
HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka
Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC
14. FORDULÓ
November 22., vasárnap
Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár
BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr
Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny
FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC
Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Szentlőrinc–Kecskeméti TE
FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC
Diósgyőri VTK–Karcagi SC
15. FORDULÓ
November 29., vasárnap
Gyirmót FC Győr–Videoton FC Fehérvár
Karcagi SC–FC Nagykanizsa
Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc
Kecskeméti TE–Soroksár SC
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka
Kolorcity Kazincbarcika SC–Tiszakécskei LC
HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló
Aqvital FC Csákvár–Diósgyőri VTK
A TAVASZI SZEZON
A további fordulók menetrendjét itt ismerhetik meg!