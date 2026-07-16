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Az utolsó percben dőlt el, elődöntős a magyar juniorválogatott a férfi kézilabda Eb-n – videó

2026.07.16. 20:52
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Négy között a magyar csapat (Fotó: Mihaela Bobar/FRH)
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junior férfi kézi Eb U20-as férfi kézilabda Eb U20-as férfi kézilabda-válogatott
A junior magyar férfi kézilabda-válogatott elődöntőbe jutott a romániai U20-as Európa-bajnokságon, mivel 27–25-re nyert Németország ellen a csütörtöki negyeddöntőben.

Az európai szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában – amely a legjobb nyolc közé jutással teljesítette az előzetes célkitűzését – Fazekas Máté hat, Pintér Koppány öt, Gáncs-Pető Máté és Eklemovic Márkó négy-négy góllal, Balogh Ádám pedig 11 védéssel zárt.

Az első félidő hajrájáig csak egyszer alakult ki egygólosnál nagyobb különbség a felek között – a 20. percben a németek 9–7-re vezettek –, de aztán a magyar együttesnek a szünet előtt és után is volt egy 3–0-s sorozata, így lett 19–14-es vezetés. A német válogatott négy percen belül egyenlített, később azonban kilenc percig nem talált a kapuba. Ekkor még 24–21-es előnyben voltak Pintér Koppányék, majd az ellenfél ismét egyenlített. Az utolsó percben Eklemovic volt eredményes, végül Balogh bravúros védése után Fazekas állította be a végeredményt.

A magyar férfi juniorválogatott 1998 és 2004 után harmadszor jutott be a legjobb négy közé a korosztályos kontinensviadalon.

A magyarok a múlt héten Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot is legyőzték, így százszázalékos mérleggel zárták a csoportkört. A középdöntőben hétfőn kikaptak Svédországtól, kedden nyertek a házigazda Románia ellen, a pénteken 18.30-kor kezdődő elődöntőben pedig ismét a szlovénokkal csapnak össze.

U20-AS FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA
NEGYEDDÖNTŐ
Németország–Magyarország 25–27 (13–15)

 

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