Az utolsó percben dőlt el, elődöntős a magyar juniorválogatott a férfi kézilabda Eb-n – videó

Az európai szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában – amely a legjobb nyolc közé jutással teljesítette az előzetes célkitűzését – Fazekas Máté hat, Pintér Koppány öt, Gáncs-Pető Máté és Eklemovic Márkó négy-négy góllal, Balogh Ádám pedig 11 védéssel zárt.

Az első félidő hajrájáig csak egyszer alakult ki egygólosnál nagyobb különbség a felek között – a 20. percben a németek 9–7-re vezettek –, de aztán a magyar együttesnek a szünet előtt és után is volt egy 3–0-s sorozata, így lett 19–14-es vezetés. A német válogatott négy percen belül egyenlített, később azonban kilenc percig nem talált a kapuba. Ekkor még 24–21-es előnyben voltak Pintér Koppányék, majd az ellenfél ismét egyenlített. Az utolsó percben Eklemovic volt eredményes, végül Balogh bravúros védése után Fazekas állította be a végeredményt.

A magyar férfi juniorválogatott 1998 és 2004 után harmadszor jutott be a legjobb négy közé a korosztályos kontinensviadalon.

A magyarok a múlt héten Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot is legyőzték, így százszázalékos mérleggel zárták a csoportkört. A középdöntőben hétfőn kikaptak Svédországtól, kedden nyertek a házigazda Románia ellen, a pénteken 18.30-kor kezdődő elődöntőben pedig ismét a szlovénokkal csapnak össze.

U20-AS FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

NEGYEDDÖNTŐ

Németország–Magyarország 25–27 (13–15)