A 2027-es ATP-világbajnokságot is Torinóban rendezik

Újabb egy évig még biztosan Torinóban rendezik meg az ATP-világbajnokságot, a férfi teniszezők szezonját lezáró, az esztendő legjobbjait felvonultató versenyt.
Az olasz szövetség csütörtökön hivatalosan is megerősítette a korábbi olasz sajtóhíreket, melyek szerint 2027-ben is Torinóban lesz az ATP-döntő, amit 2021-től rendeznek az olasz városban. Az idei viadalra november 15. és 22. között kerül sor.
Először, 1970-ben Tokió volt a verseny házigazdája, Torino előtt 2009 és 2020 között London látta vendégül az aktuális esztendő egyéni és párosrangsorában legjobb nyolcat. A tavalyi kiírást a világelső olasz Jannik Sinner hazai közönség előtt nyerte meg, a döntőben a spanyol Carlos Alcarazt győzte le.
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