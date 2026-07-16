Nemzeti Sportrádió

A 2027-es ATP-világbajnokságot is Torinóban rendezik

2026.07.16. 21:23
null
A világbajnoknak járó trófea (Fotó: Getty Images)
Címkék
ATP-világbajnokság férfi tenisz ATP-vb
Újabb egy évig még biztosan Torinóban rendezik meg az ATP-világbajnokságot, a férfi teniszezők szezonját lezáró, az esztendő legjobbjait felvonultató versenyt.

Az olasz szövetség csütörtökön hivatalosan is megerősítette a korábbi olasz sajtóhíreket, melyek szerint 2027-ben is Torinóban lesz az ATP-döntő, amit 2021-től rendeznek az olasz városban. Az idei viadalra november 15. és 22. között kerül sor.

Először, 1970-ben Tokió volt a verseny házigazdája, Torino előtt 2009 és 2020 között London látta vendégül az aktuális esztendő egyéni és párosrangsorában legjobb nyolcat. A tavalyi kiírást a világelső olasz Jannik Sinner hazai közönség előtt nyerte meg, a döntőben a spanyol Carlos Alcarazt győzte le.

 

ATP-világbajnokság férfi tenisz ATP-vb
Legfrissebb hírek

Carlos Alcaraz augusztus közepén, Cincinnatiben térhet vissza

Tenisz
8 órája

Piros Zsombor csaknem ötven helyet javított a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.07.13. 08:58

Wimbledon: az első kiemelt nyert férfi párosban

Tenisz
2026.07.11. 20:15

Jászvásári tenisztorna: Piros Zsombor sorozatban hat győzelemnél tart

Tenisz
2026.07.07. 14:34

Történelmet írt a nyolc közé jutással a szabadkártyás brit teniszező Wimbledonban

Tenisz
2026.07.06. 21:57

Piros Zsombor szetthátrányból fordítva jutott be a döntőbe a brassói tenisztornán

Tenisz
2026.07.04. 16:16

Zverev jó két óra alatt továbbjutott a második fordulóból Wimbledonban

Tenisz
2026.07.02. 20:12

Isten veled, Csonti! – emlékezés Szikszay Andrásra

Képes Sport
2026.06.30. 13:48