A 2027-es ATP-világbajnokságot is Torinóban rendezik

Az olasz szövetség csütörtökön hivatalosan is megerősítette a korábbi olasz sajtóhíreket, melyek szerint 2027-ben is Torinóban lesz az ATP-döntő, amit 2021-től rendeznek az olasz városban. Az idei viadalra november 15. és 22. között kerül sor.

Először, 1970-ben Tokió volt a verseny házigazdája, Torino előtt 2009 és 2020 között London látta vendégül az aktuális esztendő egyéni és párosrangsorában legjobb nyolcat. A tavalyi kiírást a világelső olasz Jannik Sinner hazai közönség előtt nyerte meg, a döntőben a spanyol Carlos Alcarazt győzte le.