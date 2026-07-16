Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda Nemzetek Kupája: két döntetlennel kezdett a magyar női válogatott

2026.07.16. 19:27
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A Villám Lilla, Kun Stefánia páros (pirosban) mindkét csütörtöki meccsét megnyerte (Fotó: Dömötör Csaba)
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strandröplabda Nemzetek Kupája strandröplabda Városliget
A magyar női strandröplabda-válogatott két döntetlennel kezdte a Nemzetek Kupája nyolcas döntőjét, amely a Városligetben zajlik.

Az európai szövetség honlapja szerint a Honti-Majoros Chiara, Vasvári Zsófi páros a szlovénoktól és a hollandoktól is kikapott, a Villám Lilla, Kun Stefánia duó viszont mindkét ellenfelét legyőzte.

Kun Stefánia és Villám Lilla (Fotó: Dömötör Csaba)

A férfiakra csütörtökön csak egy párharc várt, azt pedig 2:0-s sikerrel zárták a törökök ellen.

A csoportok győztesei egyből elődöntőbe jutnak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a négy közé jutásért.

STRANDRÖPLABDA NEMZETEK KUPÁJA
NYOLCAS DÖNTŐ, CSOPORTKÖR
Férfiak
Magyarország–Törökország 2:0
Dóczi Domonkos, Tari Bence–Sacit Kurt, Tuna Imdat 2:0 (16, 18)
Hajós Artúr, Niemeier Lukas–Yusuf Özdemir, Batuhan Kuru 2:0 (18, 18)
Nők
Magyarország–Szlovénia 1:1
Tjasa Kotnik, Tajda Lovsin–Honti-Majoros Chiara, Vasvári Zsófi 2:0 (10, 13)
Villám Lilla, Kun Stefánia–Maja Marolt, Ziva Javornik 2:1 (–17, 25, 10)
Magyarország–Hollandia 1:1
Brecht Piersma, Esmee Radstake–Honti-Majoros, Vasvári 2:0 (23, 12)
Villám, Kun–Nigella Negenman, Floor Hogenhout 2:1 (19, –14, 15)
Az állás: 1. Ukrajna 3 pont, 2. Hollandia és Magyarország 2-2, 4. Szlovénia 1

 

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