Nyíregyháza–Újpest meccsel kezdődik az NB I új évada

A magyar élvonal 2026–2027-es idénye július 24-én, pénteken kezdődik el a Nyíregyháza Spartacus és az Újpest FC összecsapásával. A címvédő ETO FC vasárnap látogat az újonc Vasas otthonába, míg a Ferencváros Pakson vendégeskedik – ugyancsak vasárnap. Lesz hétfői mérkőzés is: az MTK a ZTE-t látja vendégül. A második fordulóban két fővárosi rangadót is láthatunk, az ezüstérmes FTC hazai pályán játszik a Vasassal, míg az újonc Kispest-Honvéd az MTK-t fogadja.

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Július 24., péntek

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC

Július 25., szombat

19.30: Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC

Július 26., vasárnap

15.45: Vasas FC–ETO FC

18.00: DVSC–Puskás Akadémia FC

20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC

Július 27., hétfő

19.30: MTK Budapest–ZTE FC

2. FORDULÓ

Július 31., péntek

20.00: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good

Augusztus 1., szombat

19.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest

Augusztus 2., vasárnap

15.45: Újpest FC–DVSC

18.00: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC

20.15: Ferencvárosi TC–Vasas FC

Augusztus 3., hétfő

18.30: ZTE FC–Paksi FC