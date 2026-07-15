Nemzeti Sportrádió

Nyíregyháza–Újpest meccsel kezdődik az NB I új évada

M. B.M. B.
2026.07.15. 18:46
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Fotó: Czinege Melinda, archív
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Újpest ETO FC labdarúgó NB I MLSZ Ferencváros Nyíregyháza Spartacus
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága elkészítette a labdarúgó NB I első két fordulójának programját.

A magyar élvonal 2026–2027-es idénye július 24-én, pénteken kezdődik el a Nyíregyháza Spartacus és az Újpest FC összecsapásával. A címvédő ETO FC vasárnap látogat az újonc Vasas otthonába, míg a Ferencváros Pakson vendégeskedik – ugyancsak vasárnap. Lesz hétfői mérkőzés is: az MTK a ZTE-t látja vendégül. A második fordulóban két fővárosi rangadót is láthatunk, az ezüstérmes FTC hazai pályán játszik a Vasassal, míg az újonc Kispest-Honvéd az MTK-t fogadja.

LABDARÚGÓ NB I
1. FORDULÓ
Július 24., péntek
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC
Július 25., szombat
19.30: Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC
Július 26., vasárnap
15.45: Vasas FC–ETO FC
18.00: DVSC–Puskás Akadémia FC
20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC
Július 27., hétfő
19.30: MTK Budapest–ZTE FC

2. FORDULÓ
Július 31., péntek
20.00: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good
Augusztus 1., szombat
19.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest
Augusztus 2., vasárnap
15.45: Újpest FC–DVSC
18.00: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC
20.15: Ferencvárosi TC–Vasas FC
Augusztus 3., hétfő
18.30: ZTE FC–Paksi FC

 

Újpest ETO FC labdarúgó NB I MLSZ Ferencváros Nyíregyháza Spartacus
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