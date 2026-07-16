Mohamed Uahbi maradt a marokkói szövetségi kapitány

A szervezet közleményben jelezte: a végrehajtó bizottság csütörtöki ülésén úgy döntött, hogy a szakember továbbiakban is élvezi a bizalmukat a válogatott élén.

A 49 éves, belgiumi születésű Mohamed Uahbi márciusban lépett a menesztett Valid Regragi örökébe, és irányításával a csapat az észak-amerikai világbajnokságon a negyeddöntőbe jutott, ahol a franciákkal szemben 2–0-ra elveszített meccset követően búcsúzott. Ez a szereplés megosztottá tette Marokkót úgy a sajtó, mint a szurkolók részéről: akadtak, akik dicsérték a válogatott teljesítményét, mások inkább kritizálták.

A negyeddöntős búcsú előtt az észak-afrikai együttes a csoportkörben 1–1-et játszott Brazíliával, Skóciát 1–0-ra, Haitit 4–2-re győzte le, míg az egyenes kiesés szakaszban két kört vett sikerrel: Hollandiát 1–1 után tizenegyespárbajban búcsúztatta, a társrendező Kanadát pedig 3–0-ra múlta felül.

A szövetség nem közölte, hogy meddig szól Uahbi megbízatása, sajtóértésülések szerint 2030-ig. A négy év múlva sorra kerülő vb-t – jelen állás szerint hárommeccses dél-amerikai felvezetést követően – éppen Marokkó rendezi Spanyolországgal és Portugáliával közösen.