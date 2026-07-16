Kettős győzelemmel jutott tovább a Pjunik, jöhet a DVSC a Kl-ben

A mérkőzés egyetlen gólját az orosz Danyiil Kulikov szerezte tizenegyesből. A jerevániak a következő fordulóban a DVSC-vel csatáznak a továbbjutásért.

A Konferencialigában érdekelt még a Paks is, amely szintén a második fordulóban száll be a versengésbe, méghozzá a görög Panathinaikosz ellen.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Asztana (kazah)–Dinamo City (albán) 1–4 – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Dinamo City, 4–2-es összesítéssel

FK Jelimaj (kazah)–FC Alaskert (örmény) 2–2 – tizenegyesekkel 5–6

Továbbjutott: az Alaskert, 3–3-as összesítés után tizenegyesekkel

Inter Turku (finn)–FK Sarajevo (bosnyák) 2–1

Továbbjutott: az Inter, 3–2-es összesítéssel

Pjunik (örmény)–Marsaxlokk (máltai) 1–0

Továbbjutott: a Pjunik, 4–0-s összesítéssel

Paide Linnameeskond (észt)–FC Hegelmann (litván) 3–0

Továbbjutott: a Paide, 4–1-es összesítéssel

St. Joseph's (gibraltári)–Bohemians (ír) 0–0

Továbbjutott: a Bohemians, 2–0-s összesítéssel

Torpedo Kutaiszi (grúz)–Zira (azeri) 0–3

Továbbjutott: a Zira, 6–0-s összesítéssel

Tampereen Ilves (finn)–Differdange (luxemburgi) 3–1

Továbbjutott: az Ilves, 3–1-es összesítéssel

FC Levadia (észt)–Caernarfon Town (walesi) 5–0

Továbbjutott: a Levadia, 10–0-s összesítéssel

FK RFS (lett)–Glentoran (északír) 2–0

Továbbjutott: az RFS, 4–1-es összesítéssel

Később

19.00: FC Santa Coloma (andorrai)–Penybont (walesi)

19.00: Víkingur Göta (feröeri)–Stjarnan (izlandi)

19.00: Dinamo Tbiliszi (grúz)–US Mondorf (luxemburgi)

19.00: BATE Boriszov (fehérorosz)–Elbasani (albán)

19.00: Milsami (moldovai)–Velez Mostar (bosnyák)

19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Petrovac (montenegrói)

19.30: Hamrun Spartans (máltai)–NSÍ Runavík (feröeri)

20.00: Shkëndija (albán)–Europa FC (gibraltári)

20.00: Ballkani (koszovói)–Connah's Quay Nomads (walesi)

20.00: FK Szileksz (északmacedón)–Dinamo Minszk (fehérorosz)

20.45: Linfield (északír)–Nomme Kalju (észt)

20.45: Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai)

21.00: Virtus (San Marinó-i)–Dila Gori (grúz)