Kettős győzelemmel jutott tovább a Pjunik, jöhet a DVSC a Kl-ben
A mérkőzés egyetlen gólját az orosz Danyiil Kulikov szerezte tizenegyesből. A jerevániak a következő fordulóban a DVSC-vel csatáznak a továbbjutásért.
A Konferencialigában érdekelt még a Paks is, amely szintén a második fordulóban száll be a versengésbe, méghozzá a görög Panathinaikosz ellen.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Asztana (kazah)–Dinamo City (albán) 1–4 – hosszabbítás után
Továbbjutott: a Dinamo City, 4–2-es összesítéssel
FK Jelimaj (kazah)–FC Alaskert (örmény) 2–2 – tizenegyesekkel 5–6
Továbbjutott: az Alaskert, 3–3-as összesítés után tizenegyesekkel
Inter Turku (finn)–FK Sarajevo (bosnyák) 2–1
Továbbjutott: az Inter, 3–2-es összesítéssel
Pjunik (örmény)–Marsaxlokk (máltai) 1–0
Továbbjutott: a Pjunik, 4–0-s összesítéssel
Paide Linnameeskond (észt)–FC Hegelmann (litván) 3–0
Továbbjutott: a Paide, 4–1-es összesítéssel
St. Joseph's (gibraltári)–Bohemians (ír) 0–0
Továbbjutott: a Bohemians, 2–0-s összesítéssel
Torpedo Kutaiszi (grúz)–Zira (azeri) 0–3
Továbbjutott: a Zira, 6–0-s összesítéssel
Tampereen Ilves (finn)–Differdange (luxemburgi) 3–1
Továbbjutott: az Ilves, 3–1-es összesítéssel
FC Levadia (észt)–Caernarfon Town (walesi) 5–0
Továbbjutott: a Levadia, 10–0-s összesítéssel
FK RFS (lett)–Glentoran (északír) 2–0
Továbbjutott: az RFS, 4–1-es összesítéssel
Később
19.00: FC Santa Coloma (andorrai)–Penybont (walesi)
19.00: Víkingur Göta (feröeri)–Stjarnan (izlandi)
19.00: Dinamo Tbiliszi (grúz)–US Mondorf (luxemburgi)
19.00: BATE Boriszov (fehérorosz)–Elbasani (albán)
19.00: Milsami (moldovai)–Velez Mostar (bosnyák)
19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Petrovac (montenegrói)
19.30: Hamrun Spartans (máltai)–NSÍ Runavík (feröeri)
20.00: Shkëndija (albán)–Europa FC (gibraltári)
20.00: Ballkani (koszovói)–Connah's Quay Nomads (walesi)
20.00: FK Szileksz (északmacedón)–Dinamo Minszk (fehérorosz)
20.45: Linfield (északír)–Nomme Kalju (észt)
20.45: Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai)
21.00: Virtus (San Marinó-i)–Dila Gori (grúz)