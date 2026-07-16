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Nico Hülkenberg számára nincsenek kérdőjelek a jövőjét illetően

2026.07.16. 21:15
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Nico Hülkenberg a folytatásssal tervez (Fotó: Getty Images)
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F1 Audi Formula–1 Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg, a Formula–1-es Audi csapat 38 éves német versenyzője a jövőjét firtató találgatásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, számára nincsenek kérdőjelek, élő szerződése van, ami elég világos helyzetet teremt.

A hétvégi Belga Nagydíj előtt tartott csütörtöki sajtóeseményen Hülkenberg elmondta, a jövőjéről felröppent híreket a sportág szokásos nyári pletykái közé sorolja.

„Számomra nincsenek kérdőjelek” – jelentette ki határozottan Hülkenberg. Az autóversenyző emlékeztetett: az Audinak ez az első éve, s úgy tudja, hogy a csapatnál nagyon elégedettek vele és társával, a fiatal brazil Gabriel Bortoletóval.

Bár a pontos részletek és időtartam nem ismert, annyi azonban tudható, hogy az Audival több évre szóló megállapodása van Hülkenbergnek, aki szerint ebből kiindulva a szerződés „elég világos” helyzetet teremt a közös jövőjükre vonatkozóan.

A Hülkenberggel kapcsolatos találgatások azután merültek fel a nemzetközi sajtóban, hogy Carlos Sainz állítólag elégedetlen a helyzetével a Williamsnél, és bejelentkezett az Audihoz. Hülkenberg elmondta, olvasta a Carlos Sainzról szóló pletykákat is, azokhoz csak annyit fűzött hozzá, hogy náluk jelenleg a tartalék pilóta pozíciója érhető el.

„Nem tudom, hogy az Carlost érdekli-e” – mondta a rutinos német.

Az idei világbajnoki szezonban eddig kilenc futamot rendeztek, Hülkenberg még nem végzett a legjobb tíz között. Legjobb eredményeként kétszer zárt a 11. helyen: még márciusban Kínában, majd Japánban. Csapattársa, Bortoleto két futamon végzett pontszerző helyen, és hat ponttal áll a világbajnoki pontversenyben.

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