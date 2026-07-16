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Csongvai Áron számára nyomós érv volt, hogy feljutás esetén a legerősebb ligák egyikében szerepelhet

2026.07.16. 20:26
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Csongvai Áronra a középpályán számítanak Franciaországban (Fotó: asse.fr)
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Csongvai Áron megfelelő lépésként értékeli karrierjében, hogy másfél év után klubot váltott, s igazolt a svéd élvonalban szereplő AIK-tól a francia másodosztályban szereplő Saint-Étienne-hez, és abban bízik, hogy ez további céljai megvalósításában is a segítségére lesz.

A 25 éves, védőként és középpályásként is foglalkoztatott Csongvai az Újpestben mutatkozott be a felnőttfutballban, majd a Videoton érintésével került Svédországba. A futballista az M4 Sportnak elmondta: ahogy korábban, úgy ezúttal sem feltétlenül akart klubot váltani, ezzel kapcsolatban mindig arra gondol, hogy ha adódik számára lehetőség a magasabb szint eléréséhez, azt szeretné megragadni, így lépésről lépésre tud haladni.

„Erről volt most is szó” – közölte Csongvai Áron. Hozzátette: amikor tudomására jutott, hogy a francia klub érdeklődik iránta, akkor ezt a lehetőséget a megfelelő lépésnek gondolta a karrierjében.

„Időben is jött, és előrébb tud vinni minden téren” – utalt döntésére, majd annak legfontosabb elemére, hogy a másodosztályban szereplő együttes a feljutást tűzte ki célként maga elé a szezonra.

„Van rá esély, hogy visszajussunk az első osztályba, és ezáltal az én karrieremben egy olyan lépésről is lehet szó, hogy top öt közé tartozó ligában szerepeljek utána. Ez egyértelműen az egyik legnyomosabb érvem volt a váltásra” – mondta a labdarúgó, akinek 2030 nyaráig szól a szerződése új klubjában.

A magyar futballista a minél több játékpercben reménykedik és abban bízik, hogy oszlopos tagja lesz a feljutásért harcoló együttesnek. Csongvait úgy tájékoztatták a szakmai stáb tagjai, hogy elsősorban a középpályán számítanak a játékára, és úgy készül, hogy a magyar és svéd élvonalban megtapasztaltakhoz képest gyorsabb gondolkodáshoz, magasabb intenzitású futásokhoz, erősebb párharcokhoz kell majd felnőnie a francia másodosztályban. A magyar válogatottbeli szereplésével kapcsolatban kiemelte: az is a fejében volt a váltásnál.

„Nagyon fontos lesz viszont, hogy ne csak azt gondoljam, ide igazoltam és ezzel majd automatikus jön a válogatottmeghívó, hanem ezért ugyanúgy keményen meg kell dolgozni, azt ki kell érdemelni” – közölte Csongvai.

A tízszeres francia bajnok Saint-Étienne tavaly tavasszal kiesett az élvonalból, az előző idényben viszont bronzérmes volt a másodosztályban, osztályozót játszhatott a feljutásért, a Rodez elleni gól nélküli döntetlen után tizenegyesekkel még továbbjutott, de az élvonalba jutásról döntő, Nice elleni párharcot elveszítette. A francia másodosztályban augusztus második hétvégéjén indul a küzdelem, a Saint-Étienne idegenben, a Sochaux ellen kezd.

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