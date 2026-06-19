Olvasóink a Szentlőrinc-támadó 45 méteres gólját látták a legszebbnek az NB II tavaszi szezonjában
A tavaszi szezon után lapunk összegyűjtött 10 gólt a labdarúgó NB II 2025–2026-os idényének második feléből, és olvasóink véleményére voltunk kíváncsiak, melyik találatot látták a legszebbnek. A szavazás lezárult, mely során Czérna Erik 45 méteres szabadrúgásgólja kapta a legtöbb voksot.
Szavazásunkra összesen 1150 voks érkezett, és a legtöbbet Czérna Erik kapta a 27. fordulóban szerzett góljáért (ez volt az egyetlen találata az idényben), amikor 45 méterről szabadrúgásból vette be a BVSC kapuját – a Szentlőrinc 23 éves támadó középpályása a szavazatok 34.4 százalékát gyűjtötte be, egész pontosan 396 voks érkezett rá. Második helyen a vasasos Urblík József Karcag elleni bombagólja végzett 263 szavazattal (22.8%), míg a dobogóra még Kocsis Bence 45 méteres kapásgólja fért fel, a Szentlőrinc támadó középpályása 218 voksot (18.9) szedett össze a Budafok elleni remek találatával.
A győztes találat
A többi gólt ide kattintva lehet megtekinteni.
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