Nemzeti Sportrádió

Három NB II-es mérkőzést is elhalasztanak szombaton – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.01. 11:03
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Elhalasztják a diósgyőriek meccsét is (Fotó: dvtk.eu)
Címkék
Szentlőrinc NB II Szeged Ajka BVSC Diósgyőr MLSZ Mezőkövesd
Elhalasztják a Diósgyőr–Szentlőrinc, a Mezőkövesd–Ajka és a Szeged–BVSC mérkőzéseket is a labdarúgó NB II-ben.

Az MLSZ szombaton délelőtt jelentette be, hogy a rendkívüli időjárási helyzetre és az energiaellátási nehézségekre tekintettel több NB I-es, NB II-es és NB III-as mérkőzés kezdési időpontját módosítja.

A mérkőzések ez alapján nem kezdődhetnek később, mint 17.30, de a szövetség jelezte, hogy ha ez a kezdési időpont nem megvalósítható, akkor az érintett mérkőzéseket elhalasztják.

Még szombaton délelőtt kiderült, hogy három mérkőzést így nem rendeznek meg: a DVTK–Szentlőrinc, a Szeged–BVSC és a Mezőkövesd–Ajka mérkőzéseket is elhalasztották.

NB II
2. FORDULÓ, A SZOMBATI MŰSOR
17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.30: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – élőben az NSO-n! – ELMARAD
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n! – ELMARAD
17.30: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n! – ELMARAD
17.30: Gyirmót FC Győr–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

 

 

Szentlőrinc NB II Szeged Ajka BVSC Diósgyőr MLSZ Mezőkövesd
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