Három NB II-es mérkőzést is elhalasztanak szombaton – hivatalos

Az MLSZ szombaton délelőtt jelentette be, hogy a rendkívüli időjárási helyzetre és az energiaellátási nehézségekre tekintettel több NB I-es, NB II-es és NB III-as mérkőzés kezdési időpontját módosítja.

A mérkőzések ez alapján nem kezdődhetnek később, mint 17.30, de a szövetség jelezte, hogy ha ez a kezdési időpont nem megvalósítható, akkor az érintett mérkőzéseket elhalasztják.

Még szombaton délelőtt kiderült, hogy három mérkőzést így nem rendeznek meg: a DVTK–Szentlőrinc, a Szeged–BVSC és a Mezőkövesd–Ajka mérkőzéseket is elhalasztották.

NB II

2. FORDULÓ, A SZOMBATI MŰSOR

17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.30: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – élőben az NSO-n! – ELMARAD

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n! – ELMARAD

17.30: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n! – ELMARAD

17.30: Gyirmót FC Győr–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!