Borbély Balázs: Sajnos van egy-két játékos, aki nagy csalódást okozott nekem

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

– A múlt heti bajnoki vereség után hazai pályán nyilvánvalóan javítani akartak, de csak egy pontot szereztek. Mi hiányzott a csapat játékából?

– Az első negyvenöt percben semmi elképzelés nem volt a játékunkban. A szünetben hármat cseréltünk, ez valamennyit segített, ott volt Varga Zétény fejese és Kristoffer Zachariassen lövése, szóval voltak lehetőségeink.

– A lefújást követően az öltözőben mit mondott a labdarúgóknak elsőként?

– Nem nagyon szoktam ilyenkor bemenni az öltözőbe, hiszen rengeteg emóció van bennem, szeretek másnap, hideg fejjel értékelni. Azt nem lehet mondani, hogy a Vasas ellen vagy Pakson ne akartunk volna, ugyanakkor a minőség már kérdéses. Sajnos van egy-két játékos, aki nagy csalódást okozott nekem, amit mutattak, az kevés az NB I-re, meg kell oldanunk ezt a helyzetet.

– A nemzetközi kupában jó teljesítményt nyújt a Ferencváros, azonban a bajnokságban nem úgy jönnek az eredmények, igaz, nem is ugyanabban az összeállításban lép pályára a csapat: min kell változtatni, hogy ne legyen meg ez a kétarcúság?

– Magasabb szintű teljesítményre van szükség, azért vagyunk húszan, hogy a hétvégi mérkőzéseken is tudjuk hozni, amit a hétközi nemzetközi találkozókon. Sajnos a Vasas ellen, ahogy már mondtam, az első negyvenöt percben semmi sem működött a játékunkból. Egyetlen váratlan megoldást sem láttam.

Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője

– Szervezett, fegyelmezett futballal szereztek egy pontot: miként látta a mérkőzést?

– Eddig büszkén mondtam, hogy az előző évadban nálunk egyetlen kiállítás sem volt, erre lemegy két forduló, és mindkét meccset emberhátrányban fejeztük be. A Ferencváros ellen és főleg idegenben döntetlent játszani mindig szép eredmény. Hozzá kell tennem, nem nagyon szeretem a döntetleneket, mert egy-egy ponttal nem nagyon lehet haladni, de most azért nem dőlt össze bennem a világ az Üllői úti nulla nulla miatt.

– Az első játékrész után Hidi M. Sándornak és Urblík Józsefnek is volt már sárga lapja, nem volt kockázatos mindkét játékost pályán tartani a szünet után?

– Volt benne kockázat, ugyanakkor úgy éreztem, Hidi M. Sándor dinamikájára szükségünk van. Meglehet, korábban le kellett volna hozni, és akkor nincs a kiállítás, de hát ez van. A kellemetlen stílusunk nem ízlett a Ferencvárosnak, ellenfelünk jól cserélt, a szünet után volt két nagy lehetősége, azonban kettő előttünk is adódott.

– Az előző bajnokság első két helyezettjével játszottak, és egy-egy pontot szereztek: mit gondol, ez az indulás milyen folytatást eredményezhet?

– Már a felkészülés alatt látszott, rendben vagyunk, kerestük a megoldást, hogy összeálljon a csapatunk. Nyilvánvalóan más célokért küzdünk, mint a Ferencváros vagy az ETO, mi azt szeretnénk, ha nagyon stabil, benn maradó csapat lenne a Vasas.

NB I

2. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–VASAS FC 0–0

Budapest, Groupama Aréna, 7987 néző. Vezette: Bognár Tamás

A mérkőzés élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője

– A mérkőzés eleje keservesen nehéznek tűnt – a kispadról nézve milyen volt?

– Nagyon harcias meccset játszottunk legutóbb Nyíregyházán, de tudtuk, hogy a Debrecen teljesen más, felkészültünk belőle, ahogy a melegre is. Ezzel együtt az első huszonöt perc nagyon nem tetszett, így nem lehet futballozni akkor sem, ha negyven fok van, akkor sem, ha fagypont alatti a hőmérséklet. Ne hivatkozzon senki arra, hogy itt nagy a nyomás, kötelező nyerni, mert ez az Újpest, aki ide igazol, ezzel tisztában kell lennie.

– Nagyot változott a csapata játéka az első félidei ivószünetet követően – mi hangzott el akkor?

– Azt most nem idézném, mert az újságban mindent kipontoznának, de a játékosok egymást is hergelték, szerencsére egészen más lett a mentalitás a folytatásban. Ezzel együtt a szünetben összetört egy mágnestábla, ám mindig nem lehet törni-zúzni az öltözőben ahhoz, hogy felrázzuk a csapatot. Tilos olyan mentalitással futballozni, mint az első huszonöt percben!

– Szappanos Péternek voltak nagy védései, de meghökkentő hibái is: miként látja a nyáron szerződtetett kapus teljesítményét?

– Tapasztalat, rutin, kiváló képességek – ezért számítottunk rá. Talán mondhatom, engem is megleptek azok a hibák, amelyekből gólokat kaptunk, és elképzelhető, hogy ehhez a mezhez, ehhez a közeghez még neki is adaptálódnia kell. Biztos vagyok benne, hamarosan már csak a bravúrok jellemzik. Ám hadd említsem meg a tizenhét éves Ujváry Ferencet, aki kiválóan teljesített ezen a mérkőzésen.

Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője

– A mérkőzés elején nem úgy tűnt, hogy négy gólt kapnak és vereséget szenvednek – hogyan értékeli az összecsapást?

– Amikor vezetést szereztünk, valóban úgy tűnt, irányítjuk a mérkőzést, ráadásul a gólunkat követően három vagy négy nagy lehetőségünk volt arra, hogy két találattal vezessünk. Nulla kettőnél egészen más lett volna a mérkőzés dinamikája, de az Újpest egyenlített, és jöttek a hullámvölgyek.

– Mi okozta a visszaesést?

– Az Újpest jobb csapat annál, mint hogy mi megengedhessük magunknak, hogy ne a fegyelmezett futball legyen végig jellemző a csapatunkra. Apróságok döntöttek, mint oly sokszor, néhány labdavesztés, rossz döntés végzetesnek bizonyult. Ugyanakkor három kettőnél nagyon jól játszottunk, ám nem jött össze az egyenlítő gól, az ellenfél pedig befejezett egy kontratámadást.

– Két mérkőzés után nincs pontja a DVSC-nek…

– Nos, a pontszámmal nyilván nem lehetek elégedett, de a játékunk nem volt rossz, s ha tudunk úgy játszani, mint most, a meccs első szakaszában, lesznek szép sikereink. Ami még fontos, hogy szurkolok minden ellenfelünknek a nemzetközi kupában, mert az ott elért sikerek emelik a magyar bajnokság nívóját.

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

ÚJPEST FC–DEBRECENI VSC 4–2 (2–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4223 néző. Vezette: Bogár Gergő (Tóth II Vencel, Albert István)

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