Erste Liga: Nagy Krisztián visszatért a magyar bajnokhoz

Egyéves ferencvárosi „kiruccanása” után visszatér nevelőklubjához, a Budapest Jégkorong Akadémia HC-hoz Nagy Krisztián. A 32 éves, háromszoros bajnok csatár tagja volt a májusi elit-világbajnokságon bennmaradt válogatottnak, a tornán kétszer volt eredményes, és adott egy gólpasszt is. Az osztrák ligában szereplő FTC-ben 45 találkozón egy gólt ütött, s volt két gólpassza.