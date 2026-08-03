Erste Liga: Nagy Krisztián visszatért a magyar bajnokhoz

Nagy Krisztián egy év ferencvárosi kitérőt követően visszatért nevelőklubjához, a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC-hez.
Egyéves ferencvárosi „kiruccanása” után visszatér nevelőklubjához, a Budapest Jégkorong Akadémia HC-hoz Nagy Krisztián. A 32 éves, háromszoros bajnok csatár tagja volt a májusi elit-világbajnokságon bennmaradt válogatottnak, a tornán kétszer volt eredményes, és adott egy gólpasszt is. Az osztrák ligában szereplő FTC-ben 45 találkozón egy gólt ütött, s volt két gólpassza.
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