Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: Nagy Krisztián visszatért a magyar bajnokhoz

2026.08.03. 16:25
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Nagy Krisztián az FTC kupagyőzelmét ünnepli (Fotó: Dömötör Csaba)
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FTC jégkorong Erste Liga Nagy Krisztián BJA HC
Nagy Krisztián egy év ferencvárosi kitérőt követően visszatért nevelőklubjához, a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC-hez.

Egyéves ferencvárosi „kiruccanása” után visszatér nevelőklubjához, a Budapest Jégkorong Akadémia HC-hoz Nagy Krisztián. A 32 éves, háromszoros bajnok csatár tagja volt a májusi elit-világbajnokságon bennmaradt válogatottnak, a tornán kétszer volt eredményes, és adott egy gólpasszt is. Az osztrák ligában szereplő FTC-ben 45 találkozón egy gólt ütött, s volt két gólpassza.

 

FTC jégkorong Erste Liga Nagy Krisztián BJA HC
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