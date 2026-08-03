Heti légiósprogram: rajtol a holland és a portugál bajnokság

AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ
BULGÁRIA
Parva Liga
20.15: Szpartak Varna–Lokomotiv Plovdiv
Varna: Major Sámuel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Cracovia–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
SZERBIA
Szuperliga
19.00: Vojvodina–Macsva Sabac
Vojvodina: Szűcs Kornél
AUGUSZTUS 4., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés
20.00: Sparta Praha (cseh)–Olympique Lyon (francia)
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Szerda, 1.45: Columbus Crew (amerikai)–Atlas (mexikói)
Columbus: Gazdag Dániel
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
17.00: Poli Temesvár–Chindia Targoviste
Temesvár: Huszti András
AUGUSZTUS 5., SZERDA
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Csütörtök, 1.30: Inter Miami (amerikai)–Atlético San Luis (mexikói)
Miami: Pintér Dániel
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
17.00: CSC Dumbravita–CSM Olimpia
CSM Olimpia: Vida Kristopher
AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK
EURÓPA-LIGA
Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés
19.00: FC Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi)
Salzburg: Jánó Zétény, Redzic Damir
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés
19.00: Debreceni VSC–FC Köbenhavn (dán)
Köbenhavn: Németh Hunor
19.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia Nicosia (ciprusi)
Omonia: Loic Nego
19.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Hammarby (svéd)
Raków: Molnár Ádin
19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Qarabag (azeri)
Qarabag: Várkonyi Bence
20.00: Twente (holland)–Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai)
DAC: Tuboly Máté
20.30: Paide (észt)–SK Rapid (osztrák)
Rapid: Bolla Bendegúz
AUGUSZTUS 7., PÉNTEK
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Szombat, 1.30: Columbus Crew (amerikai)–Pachuca (mexikói)
Columbus: Gazdag Dániel
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Bochum–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Estoril–Famalicao
Famalicao: Szűcs Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
17.00: Unirea Slobozia–Gloria Bistrita
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
AUGUSZTUS 8., SZOMBAT
AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: TSV Hartberg–Sturm Graz
Hartberg: Pécsi Ármin
BELGIUM
Jupiler League
20.45: St. Truiden–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Vasárnap, 2.00: Inter Miami (amerikai)–Monterrey (mexikói)
Miami: Pintér Dániel
CSEHORSZÁG
Chance Liga
20.00: FK Mladá Boleslav–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.45: Sochaux–Saint-Étienne
Saint-Étienne: Csongvai Áron
HOLLANDIA
Eredivisie
18.00: AZ–ADO Den Haag
AZ: Kovács Bendegúz
Den Haag: Bárány Donát
HORVÁTORSZÁG
HNL
18.30: Rudes–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Pogon Szczecin–Motor Lublin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: VfL Wolfsburg–1. FC Kaiserslautern
Wolfsburg: Dárdai Bence
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Marítimo–Casa Pia
Marítimo: Szalai Gábor
ROMÁNIA
Superliga
17.30: Farul Constanta–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
Liga 2 (II. osztály)
10.00: CSM Olimpia–CSM Resita
CSM Olimpia: Vida Kristopher
10.00: ASA Marosvásárhely–Cetatea Suceava
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
10.00: Selimbar–Poli Temesvár
Temesvár: Huszti András
SZLOVÁKIA
Niké Liga
17.00: Nagyszombat–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
AUGUSZTUS 9., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: SV Oberbank Ried–SK Rapid
Rapid: Bolla Bendegúz
19.00: Wolfsberger AC–Red Bull Salzburg
Salzburg: Jánó Zétény, Redzic Damir
BELGIUM
Jupiler League
16.00: Zulte-Waregem–Genk
Waregem: Átrok Zalán
18.30: Anderlecht–La Louviére
La Louviére: Kovács Mátyás
CSEHORSZÁG
Chance Liga
20.00: Artis Brno–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: St. Pauli–Greuther Fürth
Fürth: Keresztes Krisztián
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Gil Vicente–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
SZERBIA
Szuperliga
20.00: Vojvodina–Radnik
Vojvodina: Szűcs Kornél
Prva Liga (II. osztály)
20.00: Topolyai SC–Javor
TSC: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga
19.00: Kassa–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté
SZLOVÉNIA
Prva liga
17.30: Aluminij–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel
AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ
BULGÁRIA
Parva Liga
20.15: Botev Plovdiv–Szpartak Varna
Varna: Major Sámuel
ROMÁNIA
Superliga
20.30: Sepsi OSK–FCSB
Sepsi: Sigér Dávid