Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: rajtol a holland és a portugál bajnokság

2026.08.03. 18:57
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A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók heti tétmérkőzései. A nem jelölt bajnokságok élvonalbeliek.

 

 AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ 

BULGÁRIA
Parva Liga
20.15: Szpartak Varna–Lokomotiv Plovdiv
Varna: Major Sámuel

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Cracovia–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila

SZERBIA
Szuperliga
19.00: Vojvodina–Macsva Sabac
Vojvodina: Szűcs Kornél

 

AUGUSZTUS 4., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés
20.00: Sparta Praha (cseh)–Olympique Lyon (francia)
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Szerda, 1.45: Columbus Crew (amerikai)–Atlas (mexikói)
Columbus: Gazdag Dániel

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
17.00: Poli Temesvár–Chindia Targoviste
Temesvár: Huszti András

 

AUGUSZTUS 5., SZERDA

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Csütörtök, 1.30: Inter Miami (amerikai)–Atlético San Luis (mexikói)
Miami: Pintér Dániel

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
17.00: CSC Dumbravita–CSM Olimpia
CSM Olimpia: Vida Kristopher

 

AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK

EURÓPA-LIGA
Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés
19.00: FC Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi)
Salzburg: Jánó Zétény, Redzic Damir

KONFERENCIALIGA
Selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés
19.00: Debreceni VSC–FC Köbenhavn (dán)
Köbenhavn: Németh Hunor
19.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia Nicosia (ciprusi)
Omonia: Loic Nego
19.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Hammarby (svéd)
Raków: Molnár Ádin
19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Qarabag (azeri)
Qarabag: Várkonyi Bence
20.00: Twente (holland)–Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai)
DAC: Tuboly Máté
20.30: Paide (észt)–SK Rapid (osztrák)
Rapid: Bolla Bendegúz

 

AUGUSZTUS 7., PÉNTEK

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Szombat, 1.30: Columbus Crew (amerikai)–Pachuca (mexikói)
Columbus: Gazdag Dániel

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Bochum–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Estoril–Famalicao
Famalicao: Szűcs Tamás

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
17.00: Unirea Slobozia–Gloria Bistrita
Unirea Slobozia: Bobál Gergely

 

AUGUSZTUS 8., SZOMBAT

AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: TSV Hartberg–Sturm Graz
Hartberg: Pécsi Ármin

BELGIUM
Jupiler League
20.45: St. Truiden–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Vasárnap, 2.00: Inter Miami (amerikai)–Monterrey (mexikói)
Miami: Pintér Dániel

CSEHORSZÁG
Chance Liga
20.00: FK Mladá Boleslav–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor

FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.45: Sochaux–Saint-Étienne
Saint-Étienne: Csongvai Áron

HOLLANDIA
Eredivisie
18.00: AZ–ADO Den Haag
AZ: Kovács Bendegúz
Den Haag: Bárány Donát

HORVÁTORSZÁG 
HNL
18.30: Rudes–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Pogon Szczecin–Motor Lublin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: VfL Wolfsburg–1. FC Kaiserslautern
Wolfsburg: Dárdai Bence

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Marítimo–Casa Pia
Marítimo: Szalai Gábor

ROMÁNIA
Superliga
17.30: Farul Constanta–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
Liga 2 (II. osztály)
10.00: CSM Olimpia–CSM Resita
CSM Olimpia: Vida Kristopher
10.00: ASA Marosvásárhely–Cetatea Suceava
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
10.00: Selimbar–Poli Temesvár
Temesvár: Huszti András

SZLOVÁKIA
Niké Liga
17.00: Nagyszombat–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő

 

AUGUSZTUS 9., VASÁRNAP 

AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: SV Oberbank Ried–SK Rapid 
Rapid: Bolla Bendegúz
19.00: Wolfsberger AC–Red Bull Salzburg
Salzburg: Jánó Zétény, Redzic Damir

BELGIUM
Jupiler League
16.00: Zulte-Waregem–Genk
Waregem: Átrok Zalán
18.30: Anderlecht–La Louviére
La Louviére: Kovács Mátyás

CSEHORSZÁG
Chance Liga
20.00: Artis Brno–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: St. Pauli–Greuther Fürth
Fürth: Keresztes Krisztián

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Gil Vicente–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

SZERBIA
Szuperliga
20.00: Vojvodina–Radnik
Vojvodina: Szűcs Kornél
Prva Liga (II. osztály)
20.00: Topolyai SC–Javor
TSC: Mezei Szabolcs

SZLOVÁKIA
Niké Liga
19.00: Kassa–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté

SZLOVÉNIA
Prva liga
17.30: Aluminij–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel

 

AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ

BULGÁRIA
Parva Liga
20.15: Botev Plovdiv–Szpartak Varna
Varna: Major Sámuel

ROMÁNIA
Superliga
20.30: Sepsi OSK–FCSB
Sepsi: Sigér Dávid

 

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