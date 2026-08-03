Két magyar érem született a nagyváradi aerobik-világkupán

A Magyar Tornaszövetség hétfői beszámolója szerint a Bányász Viktória, Gyarmati Sophia, György Renáta, Sipos Vivien, Vámosi Kiara alkotta újonc felnőtt csoport a második helyen végzett, a Bányász Viktória, Berecz Réka, Vámosi Kiara összetételű trió pedig harmadik lett.

A magyar válogatott a felnőtt és junior világbajnokságra készül, amit szeptemberben Pamplonában rendeznek.