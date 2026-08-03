Nemzeti Sportrádió

Vizes Eb: orosz aranyérem a szinkronúszócsapatok szabadprogramjában

2026.08.03. 17:23
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Az orosz csapat nyert Párizsban (Fotó: Getty Images)
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Oroszország vizes Eb 2026 vizes Eb
A semleges színekben szereplő orosz válogatott nyerte a szinkronúszócsapatok szabadprogramját a párizsi vizes Európa-bajnokság hétfői versenynapján.

VIZES EB, PÁRIZS
Szinkronúszás, csapatprogram
1. Oroszország (semleges színekben, Kira Cserezova, Majja Dorosko, Jekatyerina Kosszova, Jelizaveta Minajeva, Szvetlana Pavlova, Jelena Sabanova, Jelizaveta Szmirnova, Olga Tyutyunyik) 285,0346 pont 
2. Spanyolország (Cristina Arámbula, Meritxell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís, Alisa Ozhogina, Sara Saldana) 282,3541 pont
3. Olaszország (Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice) 256,1558 pont

 

Oroszország vizes Eb 2026 vizes Eb
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