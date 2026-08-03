Nemzeti Sportrádió

Gulácsi Péter a Villarrealnál folytatja – hivatalos

2026.08.03. 18:40
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Fotó: X/Villarreal
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Gulácsi Péter RB Leipzig Villarreal La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Villarreal a hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződtette Gulácsi Pétert, az RB Leipzig kapusát.

Az RB Leipzig már augusztus 1-jén, szombaton megerősítette, hogy a korábbi magyar válogatott kapus tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el a német Bundesliga-csapat edzőtáborába. Most pedig az üzletet hivatalosan is megkötötték. A 36 éves kapus kétéves szerződést kötött a „Sárga Tengeralattjáróval”.

Fabrizio Romano értesülése szerint Gulácsi, aki 11 év után távozik Lipcséből, kétmillió euróért váltott klubot – ez utóbbi összeg szerepel a Transfermarkt honlapján is.

A spanyol As korábban azt írta, hogy Gulácsi ideális jelölt volt a kölcsönadott Arnau Tenas (Mallorca) és Diego Conde (Betis) pótlására, és nemcsak megbízható helyettes lesz az első számú kapusnak tekintett Luiz Júnior mögött, hanem adott esetben vezéregyéniség is.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság augusztus 15-én szombaton kezdődik, a Villarreal először egy nappal később lép pályára, a Racing Santanderhez látogat.

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