Bombaigazolás: a Costa testvérek a Bundesligában folytatják

Az SG Flensburg-Handewitt a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Martim és Francisco Costa a 2027–2028-as idénytől náluk játszik.

„Martim és Kiko szerződtetése igazán különleges számunkra. Mindketten fiatal koruk ellenére már bebizonyították, milyen rendkívüli képességekkel rendelkeznek. Megtestesítik a dinamizmust, a kreativitást és az ambíciót. Ugyanakkor a beszélgetések során hamar éreztük, hogy emberileg is kiválóan illeszkednek az SG-hez. Nagyon örülünk, hogy közösen a Flensburg mellett döntöttek, és meg vagyunk győződve arról, hogy mind sport szempontjából, mind jellemükkel gazdagítani fogják csapatunkat” – mondja Holger Glandorf, a németek ügyvezető igazgatója.

A Flensburg vezetőedzője, Ales Pajovics is nagy várakozással tekint a két új igazolásra: „Martim és Kiko generációjuk legizgalmasabb játékosai közé tartoznak. Kiváló minőséget, játékintelligenciát és szenvedélyt hoznak magukkal, és fiatal koruk ellenére máris fontos tapasztalatokat szereztek a nemzetközi élvonalban. Ugyanakkor mindketten nagyon földhözragadtak és sikerre éhesek. Ezek olyan tulajdonságok, amelyek kiválóan illeszkednek a csapatunkhoz és a filozófiánkhoz.”

A két testvér átigazolásában hatalmas szerepet játszott Ljubomir Vranjes sportigazgató, aki korábban a Veszprémet és a magyar férfi kézilabda-válogatottat is irányította. A handball-world.news úgy tudja, hogy a két játékos nem a pénz miatt döntött a klubváltás miatt. Vranjes inkább a bizalomra, a személyes beszélgetésekre és a Costa családdal való szoros kapcsolat kiépítésére helyezte a hangsúlyt. Az SHZ információi szerint az 52 éves szakember többször is Portugáliába utazott, hogy személyesen megismerje a családot, és meggyőzze őket a flensburgi átigazolásról. Ráadásul Vranjes maga is beszél portugálul – ez az előny valószínűleg megkönnyítette a kommunikációt.