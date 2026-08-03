Jordan Henderson a Chelsea játékosa lett – hivatalos

A nyári világbajnokságon az angol válogatott Mexikó elleni továbbjutásának ünneplése során csuklótörést szenvedő, 36 éves Jordan Henderson az új idényben a Chelsea-nél szerepel – jelentette be hivatalos honlapján a londoni klub.

„A klub méretét, a menedzser személyét – aki iránti tiszteletem nem vita tárgya – és a játékosok minőségét is tekintetbe véve a Chelsea ajánlatára nem lehetett nemet mondani. Lenyűgöző, hogy a klub tulajdonosai mennyire szeretnék, hogy a csapat sikeres legyen, számomra pedig külön fontos, hogy mindennap azt érezzem, hogy a körülöttem lévő játékosoknak és a magának a csapat egészének is a lehető legtöbb segítséget tudjam nyújtani” – idézte a Chelsea hivatalos honlapja Hendersont.

A 91-szeres angol válogatott középpályás néhány évvel ezelőttig a klubhűség mintaképének számított, hiszen miután a Sunderlandben nevelkedett és bemutatkozott a Premier League-ben, majd az angol válogatottban is, 2011 és 2023 között a Liverpool FC játékosa, sőt, csapatkapitánya volt. A Mersey-partiaktól való távozása óta viszont szinte évente váltogatja a munkaadóját: előbb a szaúdi Al-Ettifak játékosa lett, majd fél éve múlva a holland Ajaxhoz igazolt 2024 év elején. Innen tavaly nyáron a Brentfordhoz került, ezzel visszatért a Premier League-be, most pedig a Chelsea csapatához igazolt.