Tenisz: elődöntősek az U18-as lányok és az U16-os fiúk is az Eb-n

A Magyar Tenisz Szövetség beszámolója szerint győzelemmel kezdett a magyar együttes az U18-as leány teniszezők csapat Eb-jének nyolcas döntőjében. A mieink az első napon két maratoni, közel háromórás meccsen nyertek meg egyesben a románok elleni negyeddöntőben a franciaországi Granville-ban.

Beviz Lujza az első szettben 3:5-ről jött vissza, majd az elvesztett második játszmát követően már nem hagyott esélyt Iulia Maria Buculeinek (6:6, 3:6, 6:1), Kálmán Luca pedig 2:6, 1:3-ról fordított hatalmasat Ioana Maria Sandru ellen (2:6, 6:4, 7:5). Így már a páros előtt eldőlt, hogy

a Gulyás István vezette csapat 2:0-ra nyert és elődöntős, és kedden a svédek következnek a fináléért.

Az U16-os fiúk szintém győztek hétfőn az Eb-negyeddöntőben, és ezzel nemcsak, hogy négy közé kerültek, hanem még be is biztosították a helyüket a kairói világdöntőben. A franciaországi Le Touquet-ban zajló U16-os nyolcas döntőben ugyanis amellett, hogy a kontinens legértékesebb trófeájáért folyik a küzdelem, egyben a Junior Davis-kupa és a Junior Billie Jean King-kupa európai kvalifikációs tornájaként is szolgál az esemény.

Az Olaszország elleni találkozó egyes mérkőzésein Fazekas Vencel három játszmában bravúros győzelmet aratott Daniele Longo ellen, Mokán István Damján azonban vereséget szenvedett Zeno Roveritől, így 1–1-es állásnál a párosra maradt a döntés. A mindent eldöntő mérkőzésen a két magyar fiú 6:3, 7:6(3)-ra verte az olaszok kettősét.

Forrás: MTSZ

Ezzel a Nagy Zoltán vezette, Jóny Márk, Fazekas Vencel és Mokán István Damján alkotta magyar csapat bejutott a csapat Eb elődöntőjébe, ahol kedden Spanyolországgal mérkőznek meg a fiúk a fináléba jutásért.

A mai győzelemmel ráadásul már biztosan kivívták a jogot az őszi Junior Davis-kupa világdöntőjén való szereplésre is.

A nemzetközi szövetség friss bejelentése alapján a 2026-os Junior Billie Jean King-kupa és Junior Davis-kupa fináléjának az egyiptomi Kairó ad otthont november 2-8. között. Ez történelmi pillanat a sportág életében, hiszen a legmagasabb szintű utánpótlás nemzeti csapatverseny döntőjét most először rendezik meg az afrikai kontinensen. A világdöntőt a Smash Sporting Clubban tartják, amely 2023 óta a rangos J500-as kairói World Tennis Tour Junior torna helyszíne is.

(Kiemelt kép forrása: MTSZ)