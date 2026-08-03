Kokó: harmincéves „születésnap” Ferihegyen – először Szántó Öcsi bácsi nélkül

Harminc évvel később a családi nyaralásából hazaérkező legendát, Kokót a Liszt Ferenc repülőtéren lepték meg családtagjai, barátai, sporttársai és kollégái a jeles nap alkalmából.

„Ez a második születésnapom. Az a nap, amely örökre megváltoztatta az életemet” – írta Facebook-posztjában az 56. életévét augusztus 17-én betöltő bajnok. Aki az idén először emlékezhet úgy atlantai diadalára, hogy a nap reggelén nem beszél telefonon július 15-én elhunyt felejthetetlen mesterével, Szántó Imrével, Öcsi bácsival…

„Én ezután is minden augusztus 3-án fel fogom hívni. A magam módján. Elmesélem majd, mi történt velem-velünk az elmúlt egy évben. Milyen sikereink voltak. Milyen hibákat követtünk el. Mit tanultunk. És biztos vagyok benne, hogy valahol odafentről ugyanúgy meghallgatja majd, és remélem, továbbra is tanít, segít, vezet majd, mint ahogy tette az elmúlt harminc évben…”