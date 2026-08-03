Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: Vintze Regina légpuskával ezüstérmes az U23-as Eb-n

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2026.08.03. 16:38
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Vintze Regina Sportlövészet utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Vintze Regina ezüstérmet szerzett a wroclawi U23-as sportlövő Eb 10 méter légpuska versenyszámában.

A lengyelországi Wroclawban hétfőn kezdődött U23-as sportlövő Európa-bajnokság első versenynapja nem maradt kiemelkedő magyar teljesítmény nélkül.

A 10 méter légpuska versenyszámban Vintze Regina nagyszerű teljesítménnyel érdemelt ki ezüstérmet.

A 21 éves kiválóság az alapversenyből 629.2 körrel a hetedikként jutott a nyolcas döntőbe, melyben 252.3 körrel a második helyen végzett a szerb Andjelija Sztevanovics (252.6) mögött.

Vintze Regina (balra) ezüstérmes lett az U23-as Eb-n Forrás: ESC

(Kiemelt képünkön: Vintze Regina Forrás: MSSZ)

 

Vintze Regina Sportlövészet utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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