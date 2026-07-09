Nemzeti Sportrádió

Elkészült az NB III csoportbeosztása

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.09. 17:47
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Fotó: mlsz.hu
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labdarúgó NB III NB III csoportbeosztás NB III
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága elkészítette az NB III csoportbeosztását.

Ismét 64 csapat alkotja a harmadosztály mezőnyét, és az érintett együtteseket újfent négy csoportba osztották be.

Mint az MLSZ a honlapján írja, a harmadik vonalban induló klubok listája némiképp módosult az elmúlt napokban, ugyanis a megyei bajnokságból erőnyerőként feljutó Gyöngyösi AK végül visszalépett, az előző idényben az Északkeleti csoportban a 12. helyen záró Putnok FC nem nevezett, a Délnyugati csoportból 14. helyezettként kieső a Greenplan Balatonlelle SE pedig nem élt azzal a lehetőséggel, amit a mezőny feltöltése kínált számára. Másik három egylet viszont élt vele: a versenybizottság a Balatonalmádi SE, a Perutz FC Pápa és a Sárisápi Bányász benyújtott nevezését fogadta el.

Az NB III-as bajnokság július utolsó vasárnapján, 26-án kezdődik.

LABDARÚGÓ NB III, CSOPORTBEOSZTÁS
ÉSZAKKELETI CSOPORT: Cigánd, DEAC, DVTK II, DVSC II, Eger, Füzesabony, Gödöllő, Hajdúnánás, Kisvárda II, Mátészalka, Nyíregyháza II, Ózd-Sajóvölgye, SBTC, Tarpa, Tiszafüred, Tiszaújváros
DÉLKELETI CSOPORT: Békéscsaba, BKV Előre, Csepel, Dabas, ESMTK, Gyula, Hódmezővásárhely, Kispest-Honvéd II, Monor, Sándorfalva, Szeged-Csanád GA II, Szegedi VSE, Szolnok, III. Kerületi TVE, Újpest II, Vasas II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT: SZAC, Balatonalmádi, Bicske, Dorog, ETO FC II, Haladás, Király SE, Komárom, Mosonmagyaróvár, Pápa, Puskás Akadémia II, Sárisáp, Sopron, Tatabánya, Veszprém, ZTE II
DÉLNYUGATI CSOPORT: Siófok, Budaörs, Budafok, Dunaharaszti, Dunaújváros, Érd, FTC II, Iváncsa, Kaposvár, Majos, MTK II, Paks II, PEAC, PMFC, Sárbogárd, Szekszárd

 

labdarúgó NB III NB III csoportbeosztás NB III
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