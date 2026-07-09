Elkészítették a labdarúgó Magyar Kupa első fordulójának sorsolását

A szövetség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a lebonyolítás rendje nem változik az elmúlt évekhez képest, az első két körben az NB III-as és annál alacsonyabb osztályú csapatok lépnek pályára, az NB I-es, valamint az NB II-es klubok a harmadik körben csatlakoznak be. A versenykiírás értelmében 172 együttes állhatna rajthoz, de a Martfű végül nem nevezett, így „csak” 171 gárda vág neki a sorozatnak, s a 12 élvonalbeli és a 16 második ligás együttes „távollétében” 143 lesz érdekelt az 1. fordulóban (pontosabban 142, az Algyő ugyanis erőnyerő).

A sorsolás előtt az MLSZ versenybizottsága a földrajzi fekvésük alapján négy csoportba (Északkelet, Délkelet, Északnyugat és Délnyugat) sorolta az érintett klubokat, ezek alapján alakultak ki a párosítások.

A továbbjutás egy találkozón dől el, ha a rendes játékidő döntetlennel zárul, kétszer 15 perces hosszabbítás következik, míg ha azt követően sem születik döntés, akkor az a tizenegyespárbajra marad.

A Magyar Kupa első fordulójának hivatalos játéknapjai augusztus 1. és 2., a második fordulóé augusztus 22. és 23.

MOL MAGYAR KUPA

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

ÉSZAKKELET

Sényő–Nagyecsed

Maklár–Emőd

Újdombrád–Gyulaháza

Karancslapujtő–Vizslás

DEAC–Eger SE

Gesztely–Cigánd

Salgótarján–Kaba

Vác VLSE–Mátészalka

Balmazújváros–Mezőcsát

Edelény-Borsodszer–Felsőzsolca

Hajdúsámson–Ózd-Sajóvölgye

Ibrány–Putnok

Bélapátfalva–Kartal

Füzesabony–Tiszaújváros

FC Hatvan–Lőrinci VSC

Jéke–Nagybátony

Bőcs–Tiszafüred

DÉLKELET

Dunavarsány–Sándorfalva

Makó–Dabas

Pilis–BKV Előre

Mezőmegyer–Békéscsaba 1912 Előre

Kalocsa–Felsőpakony

Tiszaföldvár–ESMTK

Cegléd–Gödöllő

Dévaványa–Gyula

Ikarus VSE–Kondoros

Jászalsószentgyörgy–Pénzügyőr

Kiskundorozsma–Jánoshalma

Flotta 2001 SE–Szegedi VSE

Lajosmizse–Harta

Hódmezővásárhely–Szolnoki MÁV FC

Szabadkikötő SE–Szajol

Jamina–Monor

Törökszentmiklós–Dunaharaszti MTK

Erőnyerő: Algyő

ÉSZAKNYUGAT

Credobus Mosonmagyaróvár–Tatabánya

Tihany–Szombathelyi Haladás

Hévíz–Tarr Andráshida

DAC 1912–Bicske

Mezőörs–Pápa

Bágyogszovát–Dorogi Bányász

Úrkúti SK–Körmend

Koppánymonostor–Komáromi VSE

Zalaszentgrót–FC Sopron

Bőnyi SE–Schott Lukácsháza

Hárskút–Kapuvár

Sárvár–Sárisáp

Magnetic Andráshida–Balatonfüred

Telekes MEDOSZ SE–Mór

Balatonfüred–Vasvár

Ugod–Gérce

Lébény–Tata

Táp–VSC Veszprém

DÉLNYUGAT

Csór–Budaörs

Szepetnek–Csepel SC

Dunaújváros–Érdi VSE

Bátaszék–Kaposvári Rákóczi

Fadd–TFSE-Budapest

Dombóvár–Majos

Szekszárd–PTE-PEAC

Villány–Bölcske

Balatonlelle–BFC Siófok

Ercsi Kinizsi–PMFC

Komlói Bányász–Sárbogárd

Nagyatád–Balatoni Vasas

Mágocs–43. sz. Építők SK

Kaposfüred–Nagykozár

Baja–Főnix

Iváncsa–Budafoki MTE

Zsámbék–Csepel FC USE

Marcali VFC–III. ker. TVE