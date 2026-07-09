Elkészítették a labdarúgó Magyar Kupa első fordulójának sorsolását
A szövetség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a lebonyolítás rendje nem változik az elmúlt évekhez képest, az első két körben az NB III-as és annál alacsonyabb osztályú csapatok lépnek pályára, az NB I-es, valamint az NB II-es klubok a harmadik körben csatlakoznak be. A versenykiírás értelmében 172 együttes állhatna rajthoz, de a Martfű végül nem nevezett, így „csak” 171 gárda vág neki a sorozatnak, s a 12 élvonalbeli és a 16 második ligás együttes „távollétében” 143 lesz érdekelt az 1. fordulóban (pontosabban 142, az Algyő ugyanis erőnyerő).
A sorsolás előtt az MLSZ versenybizottsága a földrajzi fekvésük alapján négy csoportba (Északkelet, Délkelet, Északnyugat és Délnyugat) sorolta az érintett klubokat, ezek alapján alakultak ki a párosítások.
A továbbjutás egy találkozón dől el, ha a rendes játékidő döntetlennel zárul, kétszer 15 perces hosszabbítás következik, míg ha azt követően sem születik döntés, akkor az a tizenegyespárbajra marad.
A Magyar Kupa első fordulójának hivatalos játéknapjai augusztus 1. és 2., a második fordulóé augusztus 22. és 23.
MOL MAGYAR KUPA
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
ÉSZAKKELET
Sényő–Nagyecsed
Maklár–Emőd
Újdombrád–Gyulaháza
Karancslapujtő–Vizslás
DEAC–Eger SE
Gesztely–Cigánd
Salgótarján–Kaba
Vác VLSE–Mátészalka
Balmazújváros–Mezőcsát
Edelény-Borsodszer–Felsőzsolca
Hajdúsámson–Ózd-Sajóvölgye
Ibrány–Putnok
Bélapátfalva–Kartal
Füzesabony–Tiszaújváros
FC Hatvan–Lőrinci VSC
Jéke–Nagybátony
Bőcs–Tiszafüred
DÉLKELET
Dunavarsány–Sándorfalva
Makó–Dabas
Pilis–BKV Előre
Mezőmegyer–Békéscsaba 1912 Előre
Kalocsa–Felsőpakony
Tiszaföldvár–ESMTK
Cegléd–Gödöllő
Dévaványa–Gyula
Ikarus VSE–Kondoros
Jászalsószentgyörgy–Pénzügyőr
Kiskundorozsma–Jánoshalma
Flotta 2001 SE–Szegedi VSE
Lajosmizse–Harta
Hódmezővásárhely–Szolnoki MÁV FC
Szabadkikötő SE–Szajol
Jamina–Monor
Törökszentmiklós–Dunaharaszti MTK
Erőnyerő: Algyő
ÉSZAKNYUGAT
Credobus Mosonmagyaróvár–Tatabánya
Tihany–Szombathelyi Haladás
Hévíz–Tarr Andráshida
DAC 1912–Bicske
Mezőörs–Pápa
Bágyogszovát–Dorogi Bányász
Úrkúti SK–Körmend
Koppánymonostor–Komáromi VSE
Zalaszentgrót–FC Sopron
Bőnyi SE–Schott Lukácsháza
Hárskút–Kapuvár
Sárvár–Sárisáp
Magnetic Andráshida–Balatonfüred
Telekes MEDOSZ SE–Mór
Balatonfüred–Vasvár
Ugod–Gérce
Lébény–Tata
Táp–VSC Veszprém
DÉLNYUGAT
Csór–Budaörs
Szepetnek–Csepel SC
Dunaújváros–Érdi VSE
Bátaszék–Kaposvári Rákóczi
Fadd–TFSE-Budapest
Dombóvár–Majos
Szekszárd–PTE-PEAC
Villány–Bölcske
Balatonlelle–BFC Siófok
Ercsi Kinizsi–PMFC
Komlói Bányász–Sárbogárd
Nagyatád–Balatoni Vasas
Mágocs–43. sz. Építők SK
Kaposfüred–Nagykozár
Baja–Főnix
Iváncsa–Budafoki MTE
Zsámbék–Csepel FC USE
Marcali VFC–III. ker. TVE