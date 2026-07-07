Nemzeti Sportrádió

Serie A-s csapattal játszik felkészülési meccset az NB III-as Haladás

F. B.F. B.
2026.07.07. 01:30
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A Haladás az olasz Leccével találkozik jövő vasárnap (Fotó: savariaforum.hu)
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Haladás Lecce felkészülési mérkőzés NB III Szombathelyi Haladás
Jövő héten vasárnap az olasz első osztályú Lecce érkezik a Rohonci útra, a labdarúgó NB III-ban szereplő Haladás stadionjába, hogy egy felkészülési meccsen megmérkőzzön a szombathelyiekkel – számolt be róla a zöld-fehérek honlapja.

Július 19-én, vasárnap 17.30-kor a Serie A-ban, azaz az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő US Leccével játszik felkészülési mérkőzést a Haladás Sportkomplexumban az NB III-as rajtra készülő Szombathelyi Haladás FC.

Vincze István korábbi csapata, a Lecce az előző szezonban 10 győzelemmel, 8 döntetlennel és 20 vereséggel az éppen bennmaradást jelentő 17. helyen zárt a 20 fős olasz mezőnyben.

A klub tájékoztatása szerint a mérkőzésre jegyeket vásárolni már lehet online is, a helyszínen pedig július 18-án 10.00-13.00 között, július 19-én pedig 15.30-tól lesz lehetőség.

Érdekesség, hogy a Haladás korábban kétszer is játszott edzőmeccset az angol Arsenallal, de a német 1860 München és az olasz Sampdoria is járt már a Rohonci úton.

A Haladás a Leccével játszik felkészülési meccset jövő vasárnap

 

 

 

 

Haladás Lecce felkészülési mérkőzés NB III Szombathelyi Haladás
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