Serie A-s csapattal játszik felkészülési meccset az NB III-as Haladás

Július 19-én, vasárnap 17.30-kor a Serie A-ban, azaz az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő US Leccével játszik felkészülési mérkőzést a Haladás Sportkomplexumban az NB III-as rajtra készülő Szombathelyi Haladás FC.

Vincze István korábbi csapata, a Lecce az előző szezonban 10 győzelemmel, 8 döntetlennel és 20 vereséggel az éppen bennmaradást jelentő 17. helyen zárt a 20 fős olasz mezőnyben.

A klub tájékoztatása szerint a mérkőzésre jegyeket vásárolni már lehet online is, a helyszínen pedig július 18-án 10.00-13.00 között, július 19-én pedig 15.30-tól lesz lehetőség.

Érdekesség, hogy a Haladás korábban kétszer is játszott edzőmeccset az angol Arsenallal, de a német 1860 München és az olasz Sampdoria is járt már a Rohonci úton.