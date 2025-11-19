Az NB III-ban munkát vállaló Kondás Elemért nem hívták az előző két és fél évben profi csapattól

A Budafok elleni Magyar Kupa-elődöntőben elszenvedett vereség (3–0) után 2023 áprilisában távozott az NB II-es Vasastól Kondás Elemér. A szakembernek azóta pontosan két és fél évig nem volt csapata, idén októberben aztán kinevezték az NB III-as Termálfürdő FC Tiszaújváros vezetőedzőjének. A bő egy hónap alatt a borsodi együttes Kondás vezetésével elkezdte a felzárkózást, öt mérkőzésen hét pontot szerzett, de 16 ponttal még így is csak az Északkeleti csoport 14. helyén áll. De vajon mi az oka annak, hogy ennyi ideig kispad nélkül volt a Lokival korábban NB I-es bajnoki címeket nyerő tréner?

„Egyszerű az oka annak, hogy miért nem irányítottam csapatot az előző két és fél évben: az első és másodosztályból nem hívtak sehonnan… – mutatott rá a Nemzeti Sport kérdésére Kondás Elemér. – Fontos leszögeznem, hogy nem vagyok magamat ajánlgató edző, nem jelentkezem be sehová, és ehhez mindig is tartottam és tartom magam. Az NB III-ból voltak megkereséseim, de a profi ligák valamelyikében szerettem volna dolgozni, ezért azokat nem fogadtam el.”

A 62 éves Kondás korábban a Lokival kétszer magyar bajnok és kétszer Magyar Kupa-győztes lett. Ezután dolgozott Kisvárdán, a DEAC-nál, az ETO-nál és a DVTK-nál, aztán következett az említett angyalföldi megbízatás. A szakembernek most nem derogál a harmadosztályban dolgozni.

„Ahogy telt-múlt az idő, egyre jobban hiányzott a futball légköre, így idén ősszel a tiszaújvárosi megkeresésre már igent mondtam – folytatta Kondás. – Nyárig kötöttünk szerződést, s tudtam, hogy milyen közeg vár rám. Azért is vállaltam el a feladatot, mert egyrészt sokakat ismertem a csapatból – többeket a Diósgyőrből és a Lokiból –, továbbá az unokaöcsém, a 19 éves Hornyák Zalán az együttes kapusa, illetve úgy éreztem, hogy tudok segíteni. Jók az eddigi tapasztalataim, egyre több olyan dolgot látok viszont a meccseken, amelyeket gyakorolunk az edzéseken, s bár az eddigi öt bajnokin két siker és egy iksz mellett kétszer kikaptunk, a játék képe alapján Tarpán is nyerhettünk volna. Elégedett vagyok a játékosokkal (akik dolgoznak a futball mellett), bár néhányan túl »jó« gyerekek – lehetnének határozottabbak –, az a cél, hogy előrelépjünk a középmezőnybe, s tovább javuljon a játékunk. Nem esik le a gyűrű az ujjamról, ha nekem kell kivinni az eszközöket az edzés előtt a pályára, s ha kell, egyedül is megtartom a tréninget – nem egy »laptopos« edző vagyok.”

A legutóbbi, vasasos időszakával kapcsolatban Kondás Elemér végül hozzátette, hogy két és fél év távlatából sincs benne tüske a távozása miatt.

„Nagy Miklós sportigazgatóval jól együtt tudtunk dolgozni, de tény, hogy nem volt eredményes a csapat. Úgy gondolom, ha vettük volna a Budafok elleni akadályt és bejutottunk voltunk a kupadöntőbe, akkor máshogy alakul a történet, de ma már nem filozofálok ezen, csak a Tiszaújvárosra koncentrálok.”

A Tiszaújváros a következő, 17. játéknapon november 23-án, vasárnap 13 órakor a Putnok együttesét fogadja.