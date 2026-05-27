Gazdagabb lett az NB I – Simon Zoltán publicisztikája

HELYZETI ELŐNYBŐL indult neki a Honvéd a nemrég véget ért NB II-es idénynek, és ebben döntő szerepe volt Feczkó Tamás vezetőedzőnek, akivel kapcsolatban kiderült, hogy nem Kispesten folytatja a pályafutását. Fórizs Sándor sportigazgató a Vasas elleni, utolsó előtti fordulóban elért, 3–1-es győzelem előtt elmondta, teljesen más íve volt a Honvéd őszi és tavaszi szereplésének.

Mielőtt erre rátérnék, ugorjunk vissza az időben. 2024. november 30-án a Bozsik Arénában Laczkó Zsolt csapata 1–0-ra legyőzte az akkor is a feljutás legnagyobb esélyesének tartott Vasast. Ez a siker elengedhetetlenül fontos volt ahhoz, hogy a kispestiek végül magabiztosan maradjanak bent a Merkantil Bank Ligában.

Győzelme ellenére a Honvéd az utolsó helyen telelt, 15 mérkőzésen 13 pontot szerezve. A Vasas elleni sikerben döntő szerepet vállaltak a Honvéd fanatikus szurkolói, akik a legfájdalmasabb vereségek után, sőt, még közben sem fordultak el a csapattól. A jobbik kieső helyen „forduló” Tatabánya 14, a már bennmaradást érő helyen álló Békéscsaba pedig 16 pontos volt.

Laczkó Zsoltnak távoznia kellett a kispadról, Feczkó Tamás kinevezését december 19-én jelentette be a klub. Az időzítés aligha volt véletlen az ünnepek előtt. A szurkolók türelmetlenül várták a szakmai stáb összetételének megváltoztatását, illetve a játékoskeret megerősítését. Mindkét folyamat elindult. Feczkó a klub közleményében arról beszélt, hogy óriási megtiszteltetés neki egy ilyen hagyományokat felmutató együttes vezetőedzőjének lenni, ugyanakkor nagy felelősséggel is jár. Kiemelte, hogy a Honvéd szurkolói első osztályúak, ezt már korábban, egy MTK elleni edzőmérkőzésen is megtapasztalta, amikor a vendégszektor teljesen megtelt kispesti drukkerekkel. Hangsúlyozta azt is, hogy január 3-tól azért kezdik el a munkát a stábbal és a játékosokkal, hogy a csapat sikeresebb tavaszt produkáljon, és a győzelmek után közösen ünnepelhessenek a szurkolókkal.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a kiváló közösségépítő hírében álló új vezetőedző mellett a fanatikus szurkolói támogatás és a téli játékoskeret-átalakítás is kellett ahhoz, hogy végül biztos legyen a bennmaradás. És ezt az elért 8. hely is bizonyítja, hiszen a Honvéd kilenc pontra végzett a kiesőzónától. Arról nem beszélve, hogy 2–2-t játszott az Illovszky Rudolf Stadionban a Vasassal az utolsó fordulóban, ami miatt az angyalföldiek végül nem jutottak fel az élvonalba. Márpedig ez egy Honvéd-fanatikusnak különösen ízletes és régóta remélt ajándék volt.

A legutóbbi bajnokságnak viszont már úgy vágott neki a két csapat, hogy egyértelmű feljutási esélyesnek számított mindkettő. A célt végül magabiztosan elérték. A játékoskeret megfelelő erősítése a nyáron is folytatódott. Feczkó egyik legnagyobb erőssége pedig az, hogy az általa kialakított hangulatot képes hosszú időn keresztül fenntartani. Több korábbi játékosa is beszélt arról, hogy olyan karakter, aki egyszerre közvetlen és tekintélyt parancsoló, miközben modern kommunikációval képes megszólítani a futballistáit.

A Kispest szárnyalni kezdett. Az első fordulóban 3–0-ra győzött a Vidi otthonában, majd a Bozsik Arénában ugyanilyen különbséggel verte meg a Budafokot. A következő fordulóban 2–1-re nyert a Szentlőrinc vendégeként, Feczkó pedig a lefújás után arról beszélt a Nemzeti Sport tudósítójának, hogy a nagy melegben rettenetesen nehéz volt futballozni, ugyanakkor a csapata hátrányban sem esett pánikba. Hangsúlyozta, a három pont sokkal fontosabb volt annál, mint hogy mennyire volt látványos a játék. A következő fordulóban aztán kiderült, hogy igaza volt, mert a Honvéd 1–0-ra kikapott Ajkán. De még így is feljutó helyen állt kilenc pontjával, az éllovas Csákvárnak tíz pontja volt.

Az ötödik fordulóban éppen a listavezető játszott a Bozsikban. Fontos tény, hogy a Csákvár az első fordulóban 4–1-re győzött az Illovszkyban. Teljesen megérdemelten. De ez az állítás a Feczkó-csapatra is igaz volt, mert 3–0 lett a végeredmény. Feczkó a találkozó után arról beszélt, hogy az első félidőben nem azt játszották, amit kellett volna, akkor Tomás Tujvel volt a mezőny legjobbja. Szerinte jó ütemben szerezték a gólokat, ezúttal jó százalékban használták ki a helyzeteiket egy jól futballozó Csákvár ellen. Feczkó nyilatkozatainak egyik fontos eleme, hogy kulcspillanatokban úgy emel ki egy-egy játékost, hogy közben nem felejti el megemlíteni a többiek érdemeit sem. És az is elismerésre méltó jellemvonása, hogy vereségek után sem kerülgeti a forró kását. Ráadásul győzelmek után sem felejti el megemlíteni a fejlődési területeket.

A BVSC 3–0-s legyőzése után a kispestiek úgy vonulhattak téli pihenőre, hogy 32 pontot szerezve három ponttal előzték meg a második Vasast, miközben öttel mentek a harmadik Kecskemét előtt. A győzelem után Feczkó Tamás arról beszélt, hogy a Honvéd magabiztos játékkal nyert, a sikere egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben. Úgy látta, csapata már az első perctől uralta a mérkőzést, a pályán pedig egyértelműen kijött a különbség a két együttes között. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a bajnokság még korántsem dőlt el, hiszen a Vasas mellett további három csapat is versenyben van a feljutásért, ezért kiélezett harcra számít tavasszal, miközben a kispestiek célja továbbra is az első hely.

Feczkó jól írta körül a jelent és a jövőt. Valóban kiélezettek voltak a mérkőzések, a végül feljutó két gárdának még a kívülről lazábbnak tűnő sikerek alkalmával is meg kellett törnie azoknak a csapatoknak és játékosoknak az ellenállását, amelyek és akik nyilvánvalóan a Kispest és a Vasas ellen akarták leginkább megmutatni magukat.

A hajrára ennek a hozzáállásnak és a minőségibb játékoskeretnek is köszönhetően eldőlt, hogy a két fővárosi együttes jut fel. De annak ellenére, hogy a kispestiek az utolsó előtti fordulóban 3–1-re legyőzték a Vasast a Bozsikban, „csak” a második helyen végeztek. Akkor még megakadályozták az angyalföldi bajnokavatást, de az utolsó fordulóban a BVSC-től 4–1-re kikaptak Zuglóban, miközben a szomszédban az angyalföldiek 2–1-re legyőzték az Ajkát, így a piros-kékek végül ötpontos előnnyel zártak az élen. A második helyezett előnye viszont nyolcpontos lett a harmadikhoz képest.

Ez azért érdekes, mert ugye Fórizs Sándor sport­igazgató már a nagy rangadó előtt utalt rá, hogy tavasszal visszaesett a Kispest teljesítménye. A téli pihenőre ugyanis, ahogy említettük, 32 pontot szerezve vonult az első helyen, három ponttal a Vasas és öttel a Kecskemét előtt. A bajnokság végére ez úgy módosult, hogy a Kispest végül 59 pontot szerzett, azaz a 32-höz 27-et tett hozzá. A Vasas nyolccal szerzett többet, a lila-fehérekkel szembeni előnyéhez viszont még hármat hozzátett. A Honvéd, ha innen nézzük, nem fejlődött, mert kevesebb pontot szerzett, végül elveszítette az első helyet úgy, hogy az angyalföldiek sokkal eredményesebbek voltak tavasszal.

Ha viszont csak a feljutást vizsgáljuk, kijelenthetjük, hogy a bajnokság végére még magabiztosabb lett, mint ha az első kör után lefújták volna az idényt. Ebbe a kategóriába szintén belesorolhatjuk azt a tényt, hogy a Honvéd kétszer is legyőzte az első helyezettet. Márpedig a piros-kékek elleni siker mindig legalább tízszeres szorzó a szurkolók értékítéletében.

Néhány nappal ezelőtt kiderült, amit biztosan lehetett tudni: Feczkó Tamás nem marad a Kispest vezetőedzője. Utódja még nincs. Az viszont tény, hogy bárki is kövesse a kispadon, a játékoskeretben jelentős átalakításra lesz szükség. Rutinos labdarúgók mindenképpen kellenek. Ezt tudja a vezetőség is, ezért már bejelentették, hogy a 31 éves ­Deian Boldor Kispesten folytatja. A tapasztalt középső védő az ETO-tól érkezik Kispestre, két évre szerződtették. Az is jelzésértékű, hogy a csapatkapitány Hangya Szilveszter szerződéshosszabbítását is bejelentették már. A csapatkapitány 32 éves, maradása azt jelzi, hogy az eddigi értékek megtartása is prioritás. Kispesten tehát jelen pillanatban még sok a bizonytalansági tényező. Könnyen elképzelhető, hogy a játékoskeret átalakítása az átigazolási időszak utolsó pillanatáig is eltart.

Ami viszont biztos: 33 olyan mérkőzéssel gazdagodik az NB I, amelyeken sokkal jobb lesz a hangulat annál, mint ha a Honvéd NB II-es maradt volna. Ami a klub múltja, hatása és a már említett okok miatt számomra mindig is eleve értelmezhetetlen volt.

