NB II: Mezőkövesd Zsóry–Csákvár

BERECZ CSABA
2026.05.03. 16:50
Mezőkövesd-Ajka (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
A labdarúgó NB II 28. fordulójában a negyedik Mezőkövesd Zsóry FC az egy hellyel és három ponttal mögötte álló Aqvital FC Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1-0 (1-0) - ÉLŐ
Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezeti: Jakab Árpád (Aradi József, László István Sándor) 
MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Keresztes B., Zachán, Vajda S. – Vidnyánszky, Bertus – Vörös, Lőrinczy, Merényi - Varjas Z. Vezetőedző: Csertői Aurél
CSÁKVÁR: Perczel – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Mészáros D., Farkas A. – Herjeczki, Baracskai, Ominger Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Helembai, öngól (1-0) a 34. percben.

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk,  mire megy az előző két fordulóban nyeretlen Mezőkövesd a múlt héten a Kozármislennyel szemben hazai pályán alulmaradó Csákvár ellen. Ha a vendégek nyernek, pontszámban beérik ugyan a borsodiakat, de kevesebb győzelmük miatt nem tudják megelőzni őket. 

 

