NB II: Soroksár SC–FC Ajka
A labdarúgó NB II 28. fordulójában a 13. helyezett Soroksár a tizedik Ajkát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–FC AJKA 3–0
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezeti: Papp Ádám (Király Zsolt, Kulman Tamás)
SOROKSÁR: Őri – Lukács D., Könczey, Kékesi A., Nagy O. – Vass Á., Köböl, Vén Á. – Olalekan, Lovrencsics B., Bagi Á. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
AJKA: Horváth D. – Bacsa, Tar, Kenderes Z., Garai – Csörnyei – Mohos, Cipf, Sejben, Kopácsi – Csóka D. Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint
Gólszerző: Bagi (2.), Köböl (9., 11-esből), Kékesi (34.)
PERCRŐL PERCRE
