Véget vetett vereségsorozatának a Celta, a Rayo nyerte meg a madridi kiscsapatok derbijét

Fél óra elteltével már kétgólos előnyben volt a hazai pályán játszó Celta Vigo az Elche ellen. A nemzetközi kupaindulást bebiztosítani vágyó galíciaiak a 14. percben Hugo Álvarez lövésével szereztek vezetést, aki Javi Rueda passzát értékesítette. Bő negyedórával később Iago Aspas is megvillant: a Celta csapatkapitányát Ferrán Jutglával játszott össze nagyszerűen, s tizenhat méterről a jobb alsóba lőtt.

Akárcsak az első félidőben, a másodikban is a vendégek birtokolták a labdát, több gólszerzési kísérletük is volt ellenfelüknél, ám a kapuba találni csak tizenegyesből sikerült: a 82. percben André Silva értékesítette a Manuel Fernández szabálytalansága nyomán megítélt büntetőt. Az elcheiek reményei azonban nem éltek sokáig: három perccel később Williot Swedberg hozta helyzetbe Borja Iglesíast, aki megszerezte csapat a harmadik gólját – sikerével a Celta hárommeccses vereségszériát zárt le. 3–1

A Celta győzelme után a Getafének is nyernie kellett volna, hogy ne kerüljön lépéshátrányba a nemzetközi kupás helyért vívott versenyfutásban, de az első félidőben a szemfüles Sergio Camello révén a vendégek szereztek vezetést a Coliseumban.

Bár összességében a látogatók jelentettek nagyobb veszélyt a kapura, a Getafe előtt hatalmas lehetőség adódott, Augusto Batalla ugyanis a tizenhatoson belül szabálytalankodott, ám a megítélt büntetőnél korrigálta saját hibáját a kapus, és kivédte Mauro Arambarri tizenegyesét. A hatalmas elpuskázott esély meg is bosszulta magát: Randy Nteka a 73. percben egy léc alá csapódó bombával kétgólosra növelte a Rayo előnyét, egyben beállította a végeredményt. 0–2

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Celta Vigo–Elche 3–1 (H. Álvarez 14., I. Aspas 30., B. Iglesías 85., ill. A. Silva 82. – 11-esből)

Getafe–Rayo Vallecano 0–2 (Camello 38., Nteka 73.)

Később

18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Alavés–Athletic Bilbao 2–4 (Blanco 8., Tenaglia 68., ill. Navarro 46., Sancet 74., N. Williams 83., 87.)

Osasuna–FC Barcelona 1–2 (R. García 89., ill. Lewandowski 81., Ferran Torres 86.)

Villarreal–Levante 5–1 (Mikautadze 38., 68., Moleiro 62., Buchanan 87., Pépé 90., ill. Espi 51.)

Valencia–Atlético Madrid 0–2 (Luque 74., Cubo 82.)

Pénteken játszották

Girona–Mallorca 0–1 (S. Costa 42.)