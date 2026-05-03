NB II: HR Rent-Kozármisleny–Kecskeméti TE

LABDARÚGÓ NB II

28. FORDULÓ

HR RENT-KOZÁRMISLENY–KECSKEMÉTI TE 1–0 (1–0)

Kozármisleny, 600 néző. Vezeti: Móri Tamás (Mohos Milán, Máyer Gábor)

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Gajág, Mikolay – László K., Kocsis D., Dóra, Herczeg B. – Zamostny, Zsóri D. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

KECSKEMÉT: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Horváth A. – Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh – Beke, Szabó B. – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Zamostny (15.)



PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt bajnoki óta veretlen Kozármisleny a legutóbbi négy meccsét megnyerő Kecskeméttel szemben.