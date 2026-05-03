Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–4

NB II: HR Rent-Kozármisleny–Kecskeméti TE

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
2026.05.03. 16:50
null
Kecskemét archív (Fotó: Reti Attila/KTE)
Címkék
NB II élő közvetítés Kozármisleny kecskemét
A labdarúgó NB II 28. fordulójában a 7. helyezett Kozármisleny a harmadik Kecskemétet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ

HR RENT-KOZÁRMISLENY–KECSKEMÉTI TE 1–0 (1–0)
Kozármisleny, 600 néző. Vezeti: Móri Tamás (Mohos Milán, Máyer Gábor)
KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Gajág, Mikolay – László K., Kocsis D., Dóra, Herczeg B. – Zamostny, Zsóri D. Vezetőedző: Czuczi Mátyás
KECSKEMÉT: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Horváth A. – Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh – Beke, Szabó B. – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Zamostny (15.)
 

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt bajnoki óta veretlen Kozármisleny a legutóbbi négy meccsét megnyerő Kecskeméttel szemben.

 

NB II élő közvetítés Kozármisleny kecskemét
Legfrissebb hírek

NB II: Szeged-Csanád GA–Budapest Honvéd FC

Labdarúgó NB II
54 perce

NB II: BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Mezőkövesd Zsóry–Csákvár

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Karcag–Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: szögletből szerzett góllal vezet a BVSC, előnyben a Misleny és a Kövesd – élő eredménykövető a 28. forduló mérkőzéseiről!

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre

Labdarúgó NB II
1 órája

Hétgólos rangadó a dobogóért: a Paks legyőzte a DVSC-t, és meg is előzte

Labdarúgó NB I
2 órája

Megint kikapott otthon a Puskás Akadémiától a ZTE, így elúszhat számára a dobogó

Labdarúgó NB I
2026.05.01. 21:55
Ezek is érdekelhetik