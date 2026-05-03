Nemzeti Sportrádió

NB I: Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–4

NB II: BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár

2026.05.03. 16:52
Javítana a Videoton a Vasas elleni vereség után (Fotó: Kovács Péter, archív)
A labdarúgó NB II 28. fordulójában a kilencedik helyen álló BVSC-Zugló a hatodik helyezett Videoton FC Fehérvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ
BVSC-ZUGLÓ–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–0 (1–0) – ÉLŐ
Budapest, Szőnyi út. Vezeti: Drabon Barnabás (Punyi Gyula, Balla Levente)
BVSC: Petroff – Palincsár, Vinícius, Benkő-Bíró, Király Á. – Ominger G., Katona M. – Dénes A., Törőcsik P., Duló – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir
VIDEOTON: Kemenes B. – Köllő, Hesz, Spander – Simut, Murka, Somogyi Á., Bedi, Zsótér – Németh D. (Zimonyi, 24.), Varga R. Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Dénes A. (37.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

 

