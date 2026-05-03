NB III: Hornyák Marcell négy gólt vágott a nyolcig jutó Nyíregyháza II-ben

2026.05.03. 20:44
Hornyák négy gólig meg sem állt
Hornyák Marcell Nyíregyháza NB III
A hétvége NB III-as mérkőzései közül sok helyütt kiszakadt a gólzsák: a legtöbb gól a Nyíregyháza II és a Tiszaújváros mérkőzésén esett, ahol a Szpari csatára, Hornyák Marcell négy gólt vállalt a 8–2-re megnyert mérkőzésen. A Nagykanizsában Lőrincz Bence és Nagy Mihály Krisztián is négyig jutott. Szintén nyolc gólt szerzett a Budaörs, a Csepel hatnál állt meg, a Monor–Szeged meccsen pedig kilenc gól esett.

NB III
27. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II F4R 4–1
Nyíregyháza Spartacus FC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros 8–2
Debreceni VSC II–Putnok FC 5–2
Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK 1–2
Füzesabony SC–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–0
Tarpa SC–FC Hatvan 3–1

 MGyDVL–KGk 
1. Kisvárda II.27195356–20+36 62 
2. Cigánd27167458–27+31 55 
3. DEAC27167455–25+30 55 
4. DVSC II.27147659–35+24 49 
5. Tiszafüred27138652–32+20 47 
6. Tarpa271010735–26+9 40 
7. Nyíregyháza II.271141262–47+15 37 
8. DVTK II.271051244–51–7 35 
9. Eger271041340–61–21 34 
10. Gödöllő27961247–42+5 33 
11. Tiszaújváros27951338–60–22 32 
12. Füzesabony27781222–34–12 29 
13. Sényő27761430–66–36 27 
14. Putnok27751539–49–10 26 
15. Ózd27581443–64–21 23 
16. Hatvan27512132–73–41 16 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA


ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–Szombathelyi Haladás 1–2
Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr 0–3
Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia 4–0
Balatonfüredi FC–Dorogi FC 1–3
Komárom VSE–Bicskei TC 4–3
Budaörs–Ikoba Beton Zsámbék 8–0
FC Sopron–VSC 2015 Veszprém 2–2

 MGyDVL–KGk 
1. Gyirmót27241297–20+77 73 
2. Tatabánya27182760–33+27 56 
3. Dorog27173744–31+13 54 
4. Puskás Akadémia II.27163854–31+23 51 
5. Komárom27136855–42+13 45 
6. Mosonmagyaróvár27135942–30+12 44 
7. Szombathelyi Haladás27135940–31+9 44 
8. Veszprém27108931–30+1 38 
9. Bicske27961243–44–1 33 
10. Budaörs27961247–50–3 33 
11. Sopron27871237–49–12 31 
12. ETO Akadémia27931542–57–15 30 
13. Újpest II.27771339–47–8 28 
14. Pápa27631842–77–35 21 
15. Balatonfüred27451818–55–37 17 
16. Zsámbék27342033–97–64 13 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA


DÉLKELETI CSOPORT
Békéscsaba 1912 Előre II–ESMTK 1–3
III. kerületi TVE–Budapest Honvéd FC II 3–0
Monor SE–Szegedi VSE 5–4
Hódmezővásárhelyi FC–BKV Előre 3–2
Tiszaföldvár SE–Gyulai Termál FC 0–4
Csepel SC–Martfűi LSE 6–2
Meton-FC Dabas SE–Dunaharaszti MTK 0–0

 MGyDVL–KGk 
1. Monor27197160–27+33 64 
2. ESMTK27193557–21+36 60 
3. Gyula27185472–21+51 59 
4. III. kerületi TVE27157559–33+26 52 
5. Vasas II.27139556–34+22 48 
6. Csepel271341043–34+9 43 
7. Dunaharaszti271141242–46–4 37 
8. Dabas271061143–35+8 36 
9. Hódmezővásárhely271061143–44–1 36 
10. Honvéd II.2799937–36+1 36 
11. Szeged VSE27951340–55–15 32 
12. BKV Előre27751542–60–18 26 
13. Szeged-Csanád II.27671431–50–19 25 
14. Békéscsaba27721826–57–31 23 
15. Martfű27621924–66–42 20 
16. Tiszaföldvár27312325–81–56 10 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA


DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–BFC Siófok 1–3
Ferencvárosi TC II–Majosi SE 2–3
MTK Budapest II–Pécsi MFC 1–1
Pénzügyőr SE–Kaposvári Rákóczi FC 1–3
Dombóvári FC–FC Nagykanizsa 0–8
PTE-PEAC–Iváncsa KSE 1–1
Dunaújváros FC–Szekszárdi UFC 3–1

 MGyDVL–KGk 
1. Kaposvár27193556–26+30 60 
2. Nagykanizsa27186360–26+34 60 
3. Pécsi MFC27177364–22+42 58 
4. Majosi SE27162970–43+27 50 
5. FTC II.27154854–35+19 49 
6. Dunaújváros271310456–35+21 49 
7. MTK II.27153960–32+28 48 
8. Érd27136840–34+6 45 
9. Iváncsa271051245–41+4 35 
10. Siófok271041333–51–18 34 
11. Szekszárd27831636–68–32 27 
12. Paks II.27821735–57–22 26 
13. PTE-PEAC27681337–48–11 26 
14. Balatonlelle27551721–49–28 20 
15. Pénzügyőr27471629–54–25 19 
16. Dombóvár2732419–94–75 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

