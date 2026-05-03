NB III: Hornyák Marcell négy gólt vágott a nyolcig jutó Nyíregyháza II-ben

NB III
27. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II F4R 4–1
Nyíregyháza Spartacus FC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros 8–2
Debreceni VSC II–Putnok FC 5–2
Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK 1–2
Füzesabony SC–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–0
Tarpa SC–FC Hatvan 3–1
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kisvárda II.
|27
|19
|5
|3
|56–20
|+36
|62
|2. Cigánd
|27
|16
|7
|4
|58–27
|+31
|55
|3. DEAC
|27
|16
|7
|4
|55–25
|+30
|55
|4. DVSC II.
|27
|14
|7
|6
|59–35
|+24
|49
|5. Tiszafüred
|27
|13
|8
|6
|52–32
|+20
|47
|6. Tarpa
|27
|10
|10
|7
|35–26
|+9
|40
|7. Nyíregyháza II.
|27
|11
|4
|12
|62–47
|+15
|37
|8. DVTK II.
|27
|10
|5
|12
|44–51
|–7
|35
|9. Eger
|27
|10
|4
|13
|40–61
|–21
|34
|10. Gödöllő
|27
|9
|6
|12
|47–42
|+5
|33
|11. Tiszaújváros
|27
|9
|5
|13
|38–60
|–22
|32
|12. Füzesabony
|27
|7
|8
|12
|22–34
|–12
|29
|13. Sényő
|27
|7
|6
|14
|30–66
|–36
|27
|14. Putnok
|27
|7
|5
|15
|39–49
|–10
|26
|15. Ózd
|27
|5
|8
|14
|43–64
|–21
|23
|16. Hatvan
|27
|5
|1
|21
|32–73
|–41
|16
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–Szombathelyi Haladás 1–2
Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr 0–3
Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia 4–0
Balatonfüredi FC–Dorogi FC 1–3
Komárom VSE–Bicskei TC 4–3
Budaörs–Ikoba Beton Zsámbék 8–0
FC Sopron–VSC 2015 Veszprém 2–2
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|27
|24
|1
|2
|97–20
|+77
|73
|2. Tatabánya
|27
|18
|2
|7
|60–33
|+27
|56
|3. Dorog
|27
|17
|3
|7
|44–31
|+13
|54
|4. Puskás Akadémia II.
|27
|16
|3
|8
|54–31
|+23
|51
|5. Komárom
|27
|13
|6
|8
|55–42
|+13
|45
|6. Mosonmagyaróvár
|27
|13
|5
|9
|42–30
|+12
|44
|7. Szombathelyi Haladás
|27
|13
|5
|9
|40–31
|+9
|44
|8. Veszprém
|27
|10
|8
|9
|31–30
|+1
|38
|9. Bicske
|27
|9
|6
|12
|43–44
|–1
|33
|10. Budaörs
|27
|9
|6
|12
|47–50
|–3
|33
|11. Sopron
|27
|8
|7
|12
|37–49
|–12
|31
|12. ETO Akadémia
|27
|9
|3
|15
|42–57
|–15
|30
|13. Újpest II.
|27
|7
|7
|13
|39–47
|–8
|28
|14. Pápa
|27
|6
|3
|18
|42–77
|–35
|21
|15. Balatonfüred
|27
|4
|5
|18
|18–55
|–37
|17
|16. Zsámbék
|27
|3
|4
|20
|33–97
|–64
|13
DÉLKELETI CSOPORT
Békéscsaba 1912 Előre II–ESMTK 1–3
III. kerületi TVE–Budapest Honvéd FC II 3–0
Monor SE–Szegedi VSE 5–4
Hódmezővásárhelyi FC–BKV Előre 3–2
Tiszaföldvár SE–Gyulai Termál FC 0–4
Csepel SC–Martfűi LSE 6–2
Meton-FC Dabas SE–Dunaharaszti MTK 0–0
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Monor
|27
|19
|7
|1
|60–27
|+33
|64
|2. ESMTK
|27
|19
|3
|5
|57–21
|+36
|60
|3. Gyula
|27
|18
|5
|4
|72–21
|+51
|59
|4. III. kerületi TVE
|27
|15
|7
|5
|59–33
|+26
|52
|5. Vasas II.
|27
|13
|9
|5
|56–34
|+22
|48
|6. Csepel
|27
|13
|4
|10
|43–34
|+9
|43
|7. Dunaharaszti
|27
|11
|4
|12
|42–46
|–4
|37
|8. Dabas
|27
|10
|6
|11
|43–35
|+8
|36
|9. Hódmezővásárhely
|27
|10
|6
|11
|43–44
|–1
|36
|10. Honvéd II.
|27
|9
|9
|9
|37–36
|+1
|36
|11. Szeged VSE
|27
|9
|5
|13
|40–55
|–15
|32
|12. BKV Előre
|27
|7
|5
|15
|42–60
|–18
|26
|13. Szeged-Csanád II.
|27
|6
|7
|14
|31–50
|–19
|25
|14. Békéscsaba
|27
|7
|2
|18
|26–57
|–31
|23
|15. Martfű
|27
|6
|2
|19
|24–66
|–42
|20
|16. Tiszaföldvár
|27
|3
|1
|23
|25–81
|–56
|10
DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–BFC Siófok 1–3
Ferencvárosi TC II–Majosi SE 2–3
MTK Budapest II–Pécsi MFC 1–1
Pénzügyőr SE–Kaposvári Rákóczi FC 1–3
Dombóvári FC–FC Nagykanizsa 0–8
PTE-PEAC–Iváncsa KSE 1–1
Dunaújváros FC–Szekszárdi UFC 3–1
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kaposvár
|27
|19
|3
|5
|56–26
|+30
|60
|2. Nagykanizsa
|27
|18
|6
|3
|60–26
|+34
|60
|3. Pécsi MFC
|27
|17
|7
|3
|64–22
|+42
|58
|4. Majosi SE
|27
|16
|2
|9
|70–43
|+27
|50
|5. FTC II.
|27
|15
|4
|8
|54–35
|+19
|49
|6. Dunaújváros
|27
|13
|10
|4
|56–35
|+21
|49
|7. MTK II.
|27
|15
|3
|9
|60–32
|+28
|48
|8. Érd
|27
|13
|6
|8
|40–34
|+6
|45
|9. Iváncsa
|27
|10
|5
|12
|45–41
|+4
|35
|10. Siófok
|27
|10
|4
|13
|33–51
|–18
|34
|11. Szekszárd
|27
|8
|3
|16
|36–68
|–32
|27
|12. Paks II.
|27
|8
|2
|17
|35–57
|–22
|26
|13. PTE-PEAC
|27
|6
|8
|13
|37–48
|–11
|26
|14. Balatonlelle
|27
|5
|5
|17
|21–49
|–28
|20
|15. Pénzügyőr
|27
|4
|7
|16
|29–54
|–25
|19
|16. Dombóvár
|27
|–
|3
|24
|19–94
|–75
|3