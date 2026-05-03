NB III: Hornyák Marcell négy gólt vágott a nyolcig jutó Nyíregyháza II-ben

A hétvége NB III-as mérkőzései közül sok helyütt kiszakadt a gólzsák: a legtöbb gól a Nyíregyháza II és a Tiszaújváros mérkőzésén esett, ahol a Szpari csatára, Hornyák Marcell négy gólt vállalt a 8–2-re megnyert mérkőzésen. A Nagykanizsában Lőrincz Bence és Nagy Mihály Krisztián is négyig jutott. Szintén nyolc gólt szerzett a Budaörs, a Csepel hatnál állt meg, a Monor–Szeged meccsen pedig kilenc gól esett.

NB III

27. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II F4R 4–1

Nyíregyháza Spartacus FC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros 8–2

Debreceni VSC II–Putnok FC 5–2

Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC 0–1

Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK 1–2

Füzesabony SC–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–0

Tarpa SC–FC Hatvan 3–1 M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda II. 27 19 5 3 56–20 +36 62 2. Cigánd 27 16 7 4 58–27 +31 55 3. DEAC 27 16 7 4 55–25 +30 55 4. DVSC II. 27 14 7 6 59–35 +24 49 5. Tiszafüred 27 13 8 6 52–32 +20 47 6. Tarpa 27 10 10 7 35–26 +9 40 7. Nyíregyháza II. 27 11 4 12 62–47 +15 37 8. DVTK II. 27 10 5 12 44–51 –7 35 9. Eger 27 10 4 13 40–61 –21 34 10. Gödöllő 27 9 6 12 47–42 +5 33 11. Tiszaújváros 27 9 5 13 38–60 –22 32 12. Füzesabony 27 7 8 12 22–34 –12 29 13. Sényő 27 7 6 14 30–66 –36 27 14. Putnok 27 7 5 15 39–49 –10 26 15. Ózd 27 5 8 14 43–64 –21 23 16. Hatvan 27 5 1 21 32–73 –41 16 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Újpest FC II–Szombathelyi Haladás 1–2

Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr 0–3

Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia 4–0

Balatonfüredi FC–Dorogi FC 1–3

Komárom VSE–Bicskei TC 4–3

Budaörs–Ikoba Beton Zsámbék 8–0

FC Sopron–VSC 2015 Veszprém 2–2 M Gy D V L–K Gk P 1. Gyirmót 27 24 1 2 97–20 +77 73 2. Tatabánya 27 18 2 7 60–33 +27 56 3. Dorog 27 17 3 7 44–31 +13 54 4. Puskás Akadémia II. 27 16 3 8 54–31 +23 51 5. Komárom 27 13 6 8 55–42 +13 45 6. Mosonmagyaróvár 27 13 5 9 42–30 +12 44 7. Szombathelyi Haladás 27 13 5 9 40–31 +9 44 8. Veszprém 27 10 8 9 31–30 +1 38 9. Bicske 27 9 6 12 43–44 –1 33 10. Budaörs 27 9 6 12 47–50 –3 33 11. Sopron 27 8 7 12 37–49 –12 31 12. ETO Akadémia 27 9 3 15 42–57 –15 30 13. Újpest II. 27 7 7 13 39–47 –8 28 14. Pápa 27 6 3 18 42–77 –35 21 15. Balatonfüred 27 4 5 18 18–55 –37 17 16. Zsámbék 27 3 4 20 33–97 –64 13 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

DÉLKELETI CSOPORT

Békéscsaba 1912 Előre II–ESMTK 1–3

III. kerületi TVE–Budapest Honvéd FC II 3–0

Monor SE–Szegedi VSE 5–4

Hódmezővásárhelyi FC–BKV Előre 3–2

Tiszaföldvár SE–Gyulai Termál FC 0–4

Csepel SC–Martfűi LSE 6–2

Meton-FC Dabas SE–Dunaharaszti MTK 0–0 M Gy D V L–K Gk P 1. Monor 27 19 7 1 60–27 +33 64 2. ESMTK 27 19 3 5 57–21 +36 60 3. Gyula 27 18 5 4 72–21 +51 59 4. III. kerületi TVE 27 15 7 5 59–33 +26 52 5. Vasas II. 27 13 9 5 56–34 +22 48 6. Csepel 27 13 4 10 43–34 +9 43 7. Dunaharaszti 27 11 4 12 42–46 –4 37 8. Dabas 27 10 6 11 43–35 +8 36 9. Hódmezővásárhely 27 10 6 11 43–44 –1 36 10. Honvéd II. 27 9 9 9 37–36 +1 36 11. Szeged VSE 27 9 5 13 40–55 –15 32 12. BKV Előre 27 7 5 15 42–60 –18 26 13. Szeged-Csanád II. 27 6 7 14 31–50 –19 25 14. Békéscsaba 27 7 2 18 26–57 –31 23 15. Martfű 27 6 2 19 24–66 –42 20 16. Tiszaföldvár 27 3 1 23 25–81 –56 10 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

DÉLNYUGATI CSOPORT

Paksi FC II–BFC Siófok 1–3

Ferencvárosi TC II–Majosi SE 2–3

MTK Budapest II–Pécsi MFC 1–1

Pénzügyőr SE–Kaposvári Rákóczi FC 1–3

Dombóvári FC–FC Nagykanizsa 0–8

PTE-PEAC–Iváncsa KSE 1–1

Dunaújváros FC–Szekszárdi UFC 3–1 M Gy D V L–K Gk P 1. Kaposvár 27 19 3 5 56–26 +30 60 2. Nagykanizsa 27 18 6 3 60–26 +34 60 3. Pécsi MFC 27 17 7 3 64–22 +42 58 4. Majosi SE 27 16 2 9 70–43 +27 50 5. FTC II. 27 15 4 8 54–35 +19 49 6. Dunaújváros 27 13 10 4 56–35 +21 49 7. MTK II. 27 15 3 9 60–32 +28 48 8. Érd 27 13 6 8 40–34 +6 45 9. Iváncsa 27 10 5 12 45–41 +4 35 10. Siófok 27 10 4 13 33–51 –18 34 11. Szekszárd 27 8 3 16 36–68 –32 27 12. Paks II. 27 8 2 17 35–57 –22 26 13. PTE-PEAC 27 6 8 13 37–48 –11 26 14. Balatonlelle 27 5 5 17 21–49 –28 20 15. Pénzügyőr 27 4 7 16 29–54 –25 19 16. Dombóvár 27 – 3 24 19–94 –75 3 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA