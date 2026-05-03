Kikapott a Honvéd a vízilabda Konferenciakupa döntőjében

Az athéni négyes döntő utolsó összecsapásán Szivós Márton együttese a negyedik negyedig tudta tartani lépést az Erdélyi Balázst is soraiban riválisával, az olasz együttes azonban a záró nyolc percben öt akciógólt is szerzett, miközben a magyarok négy emberelőnyt is kihagytak. A mérkőzés végül 17–14-es bolognai győzelemmel ért véget.

A Honvéd 21 év után játszott európai kupadöntőt, legutóbb 2005-ben az Euroligában – a Bajnokok Ligája elődjében – volt finalista.

A bronzéremért lejátszott mérkőzésen, a görög csapatok összecsapásán a Szmirnisz kétgólos különsbéggel nyert a Panioniosz ellen.

VÍZILABDA

FÉRFI KONFERENCIAKUPA

NÉGYES DÖNTŐ (ATHÉN)

DÖNTŐ

Endo Plus Service-Honvéd–De Akker Bologna (olasz) 14–17 (4–4, 4–4, 3–4, 3–5)

A 3. HELYÉRT

Szmirnisz (görög)–Panioniosz (görög) 15–13 (4–6, 3–3, 6–2, 2–2)