Nemzeti Sportrádió

Kikapott a Honvéd a vízilabda Konferenciakupa döntőjében

T. Z.T. Z.
2026.05.03. 21:31
null
A Honvéd ezüstérmes lett a Konferenciakupában (Fotó: Budapesti Honvéd Sportegyesület Vízilabda Szakosztály/Facebook)
Címkék
vízilabda Honvéd férfi vízilabda Konferenciakupa Endo Plus Service-Honvéd férfi vízilabda
Az EPS-Honvéd ezüstérmeseként zárta a férfi vízilabda Konferenciakupa történetének első kiírását, amelynek vasárnapi fináléjában 17–14-re kikapott az olasz De Akker Bologna együttesétől.

Az athéni négyes döntő utolsó összecsapásán Szivós Márton együttese a negyedik negyedig tudta tartani lépést az Erdélyi Balázst is soraiban riválisával, az olasz együttes azonban a záró nyolc percben öt akciógólt is szerzett, miközben a magyarok négy emberelőnyt is kihagytak. A mérkőzés végül 17–14-es bolognai győzelemmel ért véget. 

A Honvéd 21 év után játszott európai kupadöntőt, legutóbb 2005-ben az Euroligában – a Bajnokok Ligája elődjében – volt finalista.

A bronzéremért lejátszott mérkőzésen, a görög csapatok összecsapásán a Szmirnisz kétgólos különsbéggel nyert a Panioniosz ellen. 

VÍZILABDA
FÉRFI KONFERENCIAKUPA
NÉGYES DÖNTŐ (ATHÉN)
DÖNTŐ
Endo Plus Service-Honvéd–De Akker Bologna (olasz) 14–17 (4–4, 4–4, 3–4, 3–5)
A 3. HELYÉRT
Szmirnisz (görög)–Panioniosz (görög) 15–13 (4–6, 3–3, 6–2, 2–2)

 

vízilabda Honvéd férfi vízilabda Konferenciakupa Endo Plus Service-Honvéd férfi vízilabda
Legfrissebb hírek

Egy pont is elég volt a Honvéd feljutásához; fontos szentlőrinci és soroksári siker – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
1 órája

Szegedi döntetlenjével a Honvéd feljutott az NB I-be!

Labdarúgó NB II
2 órája

Puskás–Suzuki-kupa: hatodik lett a Sportingtól vereséget szenvedő Honvéd

Minden más foci
3 órája

Vízilabda: az Eger, a Szeged és a BVSC is rendez döntőt a fiúknak

Utánpótlássport
7 órája

Fantasztikus játékkal döntős a Honvéd a vízilabda Konferenciakupában

Vízilabda
Tegnap, 20:05

„Ma is nagyon szenvedek” – vallja Vogel Soma a vele és családjával készült videóportréban

Vízilabda
Tegnap, 12:19

Vízilabda: világbajnokságra készül az U18-as fiúválogatott

Utánpótlássport
2026.04.30. 13:16

Cseh Sándor: Még tart a csapatépítés

Vízilabda
2026.04.30. 09:42
Ezek is érdekelhetik