Férfi kosár NB I: az utolsó negyedben nagyot ment a Honvéd, nyert a DEAC otthonában

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

DEAC–ENDO PLUS SERVICE–HONVÉD 67–70 (19–13, 24–20, 13–16, 11–21)

Debrecen, 300 néző. V: Mészáros, Makrai, Sörlei

DEBRECEN: TYUS 22/12, Gál 3/3, Mócsán 8/6, Kovács Á., Osztojics 4. Csere: Szubotics 4, Pongó Má. 9/9, Wade 4, Flasár B. 4, Hőgye 2, Varga F. 5/3, Gáspár 2. Edző: Pethő Ákos

HONVÉD: Reizinger 8/6, Dimitrijevics 10, KELLER I. 10/6, GLISICS 14/6, Simmons 7. Csere: Rush 14/9, Simon K., Dócs 3/3, Radó 2, Kopácsi 2, Dorogi. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–5. 7. p.: 7–13. 13. p.: 29–17. 19. p.: 31–31. 21. p.: 43–33. 27. p.: 48–46. 33. p.: 58–49. 37. p.: 60–61

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Honvéd javára

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – A körülményekhez képest egészen stabilan játszottunk, de a végjátékban a Honvéd extra dobásai megpecsételték a sorsunkat. A hozzáállással és a koncentrációval többnyire elégedettek lehetünk, hiszen mindenki hozzátett a mérkőzéshez. Szerdára néhány apróságon javítanunk kell, főleg a lepattanózás és a védekezés terén. Szeretnénk visszahozni a párharcot Debrecenbe.

Zlatko Jovanovics: – Ugyan a mérkőzés jelentős részében futottunk az eredmény után, számítottunk rá, hogy a DEAC elfárad a végjátékra. Ez be is igazolódott, és az utolsó öt percben megfordítottuk a találkozót. Hazai pályán igyekszünk lezárni a párharcot.

Tudósított: BARANYI KRISTÓF