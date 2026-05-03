Zsinórban harmadik hazai meccsét megnyerve óriási lépést tett a Soroksár a bennmaradás felé

2026.05.03. 20:52
Vasárnapi vereségével immár négy forduló óta nyeretlen az Ajka (Archív fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
A labdarúgó NB II 28. fordulójában a Soroksár már a 34. percben 3–0-s előnyre tett szert az Ajkával szemben. A második játékrészben a szépítés összejött a bakonyiaknak, de a fővárosiak így is magabiztos, 3–1-es győzelmet arattak, amivel öt pontra távolodtak el a jelenleg kiesőhelyen álló Budafok és Békéscsaba duótól – igaz, a budaiak még hétfőn pályára lépnek.

LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–FC AJKA 3–1 (3–0)
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezette: Papp Ádám (Király Zsolt, Kulman Tamás)
SOROKSÁR: Őri – Lukács D., Könczey, Kékesi A., Nagy O. – Vass Á. (Kokovai, 58.), Köböl, Vén Á. (Kundrák, 86.) – Olalekan (Gólik, 66.), Lovrencsics B., Bagi Á. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
AJKA: Horváth D. – Bacsa (Doncsecz, a szünetben), Tar, Kenderes Z., Garai (Papp M., 82.) – Csörnyei (Katona I., 82.) – Mohos, Cipf, Sejben, Kopácsi (Csizmadia Z., 60.) – Csóka D. Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint
Gólszerző: Bagi (2.), Köböl (9., – 11-esből), Kékesi (34.) ill. Sejben (62.)

