Szegedi döntetlenjével a Honvéd feljutott az NB I-be!

LABDARÚGÓ NB II

28. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GA–BUDAPEST HONVÉD FC 0–0

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1628 néző. Vezette: Iványi Gábor (Ring Kevin, Topálszki Szabin)

Szeged: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Rjaskó, Kalmár – Rabatin (Zvekanov, 86.), Vágó L. – Suljic (Halmai, 86.), Márkvárt, Miskolczi (Kun, 70.) – Borvető (Tóth-Gábor, 90.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Honvéd: Tujvel – Ujváry, Csonka, Szabó A., Csontos, Hangya – Pekár (Szabó T., 82.), Szamosi (Nyers, a szünetben), Medgyes (Kállai K., a szünetben) – Gyurcsó (Kántor, 79.), Zuigeber (Varga K., 66.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Gratulálok Feczkó Tamásnak, aki nagyon jó Honvédot rakott össze, amellyel feljutott az NB I-be. Ennek a klubnak az első osztályban a helye. Mi most agresszívek, szervezettek voltunk, és ugyan ez a tavasz nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, viszont ez a meccs egészen mást mutatott. Talán egy új kezdet, egy alap lesz. Nyerhettünk volna, sokszor jól jöttünk ki az egy az egy elleni párharcokból, és jól támadtunk vissza egy immár NB I-es csapat ellen. Köszönjük a szurkolóknak, még több ilyen meccsre lesz szükségünk, hogy ezt a szép stadiont megtöltsük, a játékosaimtól pedig ezentúl még több munkát kérek majd.

Feczkó Tamás: – Agresszív mérkőzés volt, inkább a középső zónában futottak az akciók. Mindkét csapatnak mindössze egy-egy komoly helyzete volt. Örültem volna, ha megnyerjük a meccset, azért is jöttünk ide, de a lényeg a feljutás, amely teljesen megérdemelt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Hazai szempontból remekül indult a találkozó, hiszen az első helyzetet a Szeged dolgozta ki, amelyből Borvető Áron fejelhetett, Tujvel Tomas pedig magabiztosan védett. Inkább hazai labdatartás jellemezte a meccset, a Honvéd ebben az időszakban elsősorban a kontrákra hagyatkozott. Egyetlen helyzetecskéje akadt csak a vendégeknek, amikor Zuigeber Ákos érkezett a jobb oldali ötös sarkára, de Szilágyi Zoltán szerelte.

A szünet utáni percek a Honvéd fölényéről, szögleteiről, beadásairól szóltak, ám ezek a próbálkozások kapura nem voltak veszélyesek. Ahogy telt-múlt az idő, úgy egyenlítődött ki a mérkőzés képe, a kapusoknak nem kellett különösebben aggódniuk. A Szegednek is sikerült néhány mutatós akciót összehoznia, míg a másik oldalon nem igazán akart összejönni a pontos futball. A hajrában még több volt a rossz megoldás, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben, és amikor egyszer oda is került a labda, azt a gólvonalról mentette a Honvéd védője, Csontos Dominik. Ez az iksz azt jelenti, hogy a Budapest Honvéd FC három NB II-ben eltöltött idény után nyártól újra a labdarúgó NB I mezőnyének tagja lesz. 0–0

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az elmúlt négy bajnoki óta veretlen Szeged a legutóbb a Soroksárral ikszelő Honvéd ellen.