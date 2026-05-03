NB II: Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre

LABDARÚGÓ NB II

28. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 1–0 – ÉLŐ

Tiszakécske, Városi Sportcentrum.

Vezeti: Sipos Tamás (Szabó Dániel, Sinkovicz Dániel)

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Varga J., Horváth E. – Kócs-Washburn, Takács T., Lucas, Pataki – Gyenes, M. Ramos Vezetőedző: Pintér Csaba

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Viczián D., Kelemen D., Mikló – Kóródi – Papp Á., Szabó B., Balla, Hodonicki – Pintér B. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Ramos (7.)

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a pontlevonással sújtott Tiszakécske a kiesés ellen élet-halál harcot vívó Békéscsaba ellen.