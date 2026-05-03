A Tiszakécske marad az NB II-ben, a Békéscsaba a kiesés szélén

LABDARÚGÓ NB II

28. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 2–0 (1–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szabó Dániel, Sinkovicz Dániel)

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Varga J., Horváth E. – Kócs-Washburn (Géringer, 77.), Takács T., Lucas, Pataki (Szekér B., 77.) – Gyenes, M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Viczián D., Kelemen D., Mikló (Kotula M., a szünetben) – Kóródi (Nagy R., 73.) – Papp Á., Szabó B. (Sármány, 59.), Balla, Hodonicki (Zsolnai R., a szünetben) – Pintér B. (Nagy G., a szünetben). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: M. Ramos (27.), Kócs-Washburn (75.)

Kiállítva: Nagy R. (81.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – A játékosokban éreztem a tüzet. Amikor az ellenfél kijött volna a szorításból, akkor rúgtuk a gólokat. Óriási hitet és szenvedélyt mutatott a csapat.

Csató Sándor: – Az első félidei futballunk nem volt NB II-es szintű, a hazai csapat kihasználta a hibáinkat. A szünet után voltak helyzeteink, de kimaradtak, a hazaiak pedig lekontráztak bennünket.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tiszakécske és a Békéscsaba számára is különösen fontos volt a vasárnapi kiesési helyosztó. A nagy tét a hazaiak játékán érződött kevésbé, az első félidőben sokkal többet támadott Pintér Csaba együttese. A Tiszakécske fölénye a 27. percben érett góllá, amikor Myke Bouard Ramos bombázott a csabaiak kapujába. Az utóbbi hat mérkőzésén mindössze két gólig jutó csabaiaknak most már kettőt kellett volna rúgniak ahhoz, hogy a remélt három pontot megszerezzék, ám helyzeteket nem ők, hanem a kécskeiek dolgoztak ki. Csató Sándor, az Előre vezetőedzője már a 73. percben kimerítette az összes cserelehetőségét, de a pályára lépők sem tudtak új színt hozni a játékba, sőt, a 75. percben a Tiszakécske lőtt újabb gólt, amivel eldöntötte a találkozót.

A Bács-Kiskun vármegyei alakulat biztos győzelmével bebiztosította a bennmaradását, míg a Békéscsaba a Szentlőrinc karcagi győzelmének következtében az utolsó helyre visszaesve nagyon nehéz helyzetbe került. 2–0