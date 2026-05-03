Nemzeti Sportrádió

A Tiszakécske marad az NB II-ben, a Békéscsaba a kiesés szélén

GAJDÁCS PÁLGAJDÁCS PÁL
2026.05.03. 18:55
null
A Tiszakécske kétgólos győzelmet aratott (Tizsakécske archív Fotó: Reti Attila/KTE)
Címkék
Békéscsaba NB II Tiszakécske élő közvetítés
A négy pont levonással sújtott Tiszakécske biztosan győzött a 15., kieső helyen álló Békéscsaba ellen a labdarúgó NB II 28. fordulóban. Ezzel megőrizte NB II-es tagságát, míg az Előre az utolsó helyre visszaesve egyre reménytelenebb helyzetbe sodródik.

LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 2–0 (1–0)
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szabó Dániel, Sinkovicz Dániel)
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Varga J., Horváth E. – Kócs-Washburn (Géringer, 77.), Takács T., Lucas, Pataki (Szekér B., 77.) – Gyenes, M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Viczián D., Kelemen D., Mikló (Kotula M., a szünetben) – Kóródi (Nagy R., 73.) – Papp Á., Szabó B. (Sármány, 59.), Balla, Hodonicki (Zsolnai R., a szünetben) – Pintér B. (Nagy G., a szünetben). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: M. Ramos (27.), Kócs-Washburn (75.)
Kiállítva: Nagy R. (81.)
MESTERMÉRLEG
Pintér Csaba: – A játékosokban éreztem a tüzet. Amikor az ellenfél kijött volna a szorításból, akkor rúgtuk a gólokat. Óriási hitet és szenvedélyt mutatott a csapat.
Csató Sándor: – Az első félidei futballunk nem volt NB II-es szintű, a hazai csapat kihasználta a hibáinkat. A szünet után voltak helyzeteink, de kimaradtak, a hazaiak pedig lekontráztak bennünket.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tiszakécske és a Békéscsaba számára is különösen fontos volt a vasárnapi kiesési helyosztó. A nagy tét a hazaiak játékán érződött kevésbé, az első félidőben sokkal többet támadott Pintér Csaba együttese. A Tiszakécske fölénye a 27. percben érett góllá, amikor Myke Bouard Ramos bombázott a csabaiak kapujába. Az utóbbi hat mérkőzésén mindössze két gólig jutó csabaiaknak most már kettőt kellett volna rúgniak ahhoz, hogy a remélt három pontot megszerezzék, ám helyzeteket nem ők, hanem a kécskeiek dolgoztak ki. Csató Sándor, az Előre vezetőedzője már a 73. percben kimerítette az összes cserelehetőségét, de a pályára lépők sem tudtak új színt hozni a játékba, sőt, a 75. percben a Tiszakécske lőtt újabb gólt, amivel eldöntötte a találkozót.

A Bács-Kiskun vármegyei alakulat biztos győzelmével bebiztosította a bennmaradását, míg a Békéscsaba a Szentlőrinc karcagi győzelmének következtében az utolsó helyre visszaesve nagyon nehéz helyzetbe került. 2–0

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a pontlevonással sújtott Tiszakécske a kiesés ellen élet-halál harcot vívó Békéscsaba ellen.

Békéscsaba NB II Tiszakécske élő közvetítés
Legfrissebb hírek

Egy pont is elég volt a Honvéd feljutásához; fontos szentlőrinci és soroksári siker – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2 órája

Zsinórban harmadik hazai meccsét megnyerve óriási lépést tett a Soroksár a bennmaradás felé

Labdarúgó NB II
2 órája

Szegedi döntetlenjével a Honvéd feljutott az NB I-be!

Labdarúgó NB II
4 órája

A BVSC után a Karcagot is legyőzte a Szentlőrinc, és elkerült a kieső helyről

Labdarúgó NB II
4 órája

A BVSC szögletgóllal verte meg a Videotont

Labdarúgó NB II
4 órája

Egy gól döntött Mezőkövesden, pont nélkül maradt a Csákvár

Labdarúgó NB II
4 órája

Jó színvonalú mérkőzésen nyert a Kozármisleny a Kecskemét ellen

Labdarúgó NB II
4 órája

Hétgólos rangadó a dobogóért: a Paks legyőzte a DVSC-t, és meg is előzte

Labdarúgó NB I
8 órája
Ezek is érdekelhetik