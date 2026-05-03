A BVSC után a Karcagot is legyőzte a Szentlőrinc

LABDARÚGÓ NB II

28. FORDULÓ

KARCAGI SC–SZENTLŐRINC 0–1 (0–0)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 650 néző. Vezette: Farkas Tibor (Vad Anita, Juhász Bálint)

KARCAG: Fedinisinec – Győri Á. (Egri I., a szünetben), Fazekas L. (Hidi P., 89.), Mona, Fábián B. (Görög, 59.) – Kovalovszki, Szűcs K. (Sághy., a szünetben), Girsik Á., Sain – Fekete O. (Pap Zs., 51.), Kaye. Vezetőedző: Varga Attila

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla, Milovanovics – Szolgai, Nyári (Kiss-Szemán, 82.) – Samson (Herczeg M., 72.), Tollár (Márta L., a szünetben), Czérna (Harsányi I., 63.) – Mascoe (Kocsis B., a szünetben). Sportigazgató: Márton Gábor

Gólszerző: Samson (51.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Nagyon nehéz értékelni ezt a meccset. Aki ma a pályán volt, az csak lejátszotta ezt a mérkőzést, ez nem fér bele! Gyengén futballoztunk egyénileg és csapatrészenként is. Nem is akarok ebbe jobban belemenni. Csalódott vagyok, úgyhogy lesz mit átbeszélnem a játékosaimmal.

Szolga Gorán másodedző: – Jobban kezdett a Karcag, amely szinte rögtön tizenegyeshez jutott, de a kapusunk bravúrral védett. Nem ma fociztunk a legjobban, de a szívünk a helyén volt, így egy pontrúgás után gólt rúgtunk, és megszereztük a három pontot.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Karcag kezdte a mérkőzést, amely az első percekben már veszélyeztetett is, majd a 4. minutumban egy kezezés miatt büntetőhöz jutott, ám Girsik Áron tizenegyesét Auerbach Martin kivédte. Nem sokkal később a vendégek előtt is adódott egy nagy lehetőség, de Lazar Milovanovics ziccerben hibázott. A folytatásban inkább a nagykunsági egylet dominált, számos helyzetet kidolgozott, azonban Auerbach több bravúros védést is bemutatott. A félidő végére mindkét oldalon sok hiba csúszott a játékba, így hiába volt mezőnyfölényben a hazai csapat, gól nélküli döntetlennel vonultak szünetre a felek.

A második félidő elején több csere is történt, majd az 51. percben a Szentlőrinc megszerezte a vezetést, mégpedig egy szöglet utáni kavarodás végén Samson Ábris talált a kapuba. A hazaiak ezután nagy erőkkel támadtak az egyenlítésért, de Auerbach továbbra is kiválóan védett, több nagy helyzetet is hárítva. A hajrában a Karcag igyekezett beszorítani az ellenfelét, azonban nem sikerült gólt szereznie, így a Szentlőrinc idegenben szerzett három pontot, amely még sokat érhet a bennmaradásért folytatott harcban, 0–1.