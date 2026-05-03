Nemzeti Sportrádió

NB I: Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–4

NB II: Karcag–Szentlőrinc

2026.05.03. 16:50
Karcag archív (Fotó: Reti Attila/KTE)
Szentlőrinc NB II 28. forduló NB II Karcag élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 28. fordulójában a nyolcadik helyen álló újonc Karcagi SC az utolsó Szentlőrincet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ

KARCAGI SC–SZENTLŐRINC 0–0 ÉLŐ!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Farkas Tibor (Vad Anita, Juhász Bálint)
KARCAG: Fedinisinec – Győri Á., Fazekas L., Mona, Fábián B. – Kovalovszki, Szűcs K., Girsik Á., Sain – Fekete O., Kaye. Vezetőedző: Varga Attila 
SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla, Milovanovics – Szolgai, Nyári – Samson, Tollár, Czérna – Mascoe. Sportigazgató: Márton Gábor

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy az előző öt fordulóban mindössze négy pontot gyűjtő, újonc Karcag a tíz meccses nyeretlenségét a múlt héten a BVSC legyőzésével megszakító Szentlőrinc ellen. 

 

